Povestea a fost relatată pentru Evz.ro de fiica victimei. Aceasta a sesizat poliția, după ce a obținut certificatul medico-legal. Maria Oprinescu are 83 de ani, iar în urmă cu trei a fost diagnosticată cu Alzheimer.

Pentru cei care nu știu, boala Alzheimer este cea mai comună formă de demență, cu caracter ireversibil, care afectează capacitatea unei persoane, de regulă trecută de 65 de ani, de a-și utiliza în mod normal memoria, gândirea, concentrarea și judecata logică, afectând puternic în timp posibilitatea unei persoane de a efectua activitățile zilnice normale.

”La finele anului trecut am ajuns cu mama la Clinica de psihiatrie a Spitalului Județean din Timișoara, și, după trei săptămâni, cât a durat internarea, la recomandarea specialiștilor, ținând cont că s-a stabilit că boala avansase și avea nevoie de îngrijiri adecvate, am căutat o instituție unde putea fi îngrijită.

Am găsit-o în privat, iar pe 7 ianuarie am internat-o acolo. Am primit toate garanțiile că era o locație specializată în astfel de cazuri, că va fi bine”, a povestit Viorica Oprinescu, fiica bătrânei.

Și-a găsit mama cu ochii învinețiți

La o săptămână distanță, a găsit-o pe mama ei exact cum arată în fotografii. Cu ochii vineți și nasul spart. În plin șoc, a luat-o acasă. Apoi a mers la IML cu ea, unde s-au constatat leziuni, cele mai grave fiind la nivelul feței. Pe lângă amândoi ochii învinețiți, s-a evidențiat o ”fractură cu ușoară deplasare a oaselor nazale”, etc.

Concluzia legiștilor: femeia are nevoie de 15 zile de îngrijiri medicale. Dintr-o căzătură. ”Leziunile pot avea vechimea din data de 14 / 15 ianuarie 2020 și pot fi rezultatul lovirii de corpuri dure. Necesită 15 zile de îngrijiri medicale (…), dacă nu survin complicații”, este notat pe certificatul medico-legal.

”Am găsit-o toată vânată. Mama a spus că a fost bătută. I-am făcut această fotografie. Am discutat cu toți cei de acolo iar răspunsurile primite sunt bulversante. Fiecare susține altceva. Colegele de salon, două bătrâne aproape imobilizate la pat, susțin că mama a căzut.

Îngrijitoarea de noapte mi-a spus că a găsit-o pe mama plină de sânge în cadă. Baia lor e cu duș. Unul din nou responsabilii centrului a fost la dreptul ironic: doamnă, mama dumneavoastră, a vrut să deschidă ușa cu nasul”, a mai relatat femeia.

Abuz de Xanax?

La externare, Viorica Oprinescu a preluat medicamentele bătrânei, ocazie cu care a constatat că tratamentul pentru Alzheimer recomandat de medici nu a fost urmat. ”Din cei 30 de plasturi care trebuiau aplicați câte unul pe zi, într-o săptămână ea o primit unul singur.

Din cutia cu Xanax în care lăsasem 30 de comprimate am mai primit înapoi cinci. Mama ar fi trebuit să primească o pastilă pe zi, seara la culcare, pentru a se liniști. Ceea ce mă intrigă e faptul că nimeni nu m-a anunțat de accidentul mamei mele, indiferent ce a fost acesta.

Eu am descoperit-o toată vânătă pentru că mergeam la ea în vizită o dată la două zile. Iar când am cerut explicații, răspunsurile au fost cu multiple variante. De când am adus-o pe mama acasă, dacă ne apropiem de ea când stă în pat, își duce mâinile la față, speriată”, a mai arătat femeia.

Una din explicații: ”A deschis ușa toatelei cu capul”

Emil Cristian Balojin, patronul casei de bătrâni unde a fost internată femeia, a declarat pentru Evz.ro că a aflat de la infirmiera de noapte că bătrâna a căzut noaptea la baie și că în urma acestei informații a făcut un fel de anchetă internă. El ne-a mai spus că în stabiliment sunt internate 24 de persoane.

”Infirmiera de noapte a culcat-o pe doamnă, și a coborât un etaj, apoi a auzit un zgomot, iar când a urcat a găsit-o căzută. Probabil că a vrut să meargă la baie și, nefiind conștientă de timp și spațiu, a căzut și s-a lovit cu capul”, a explicat Balojin. El mai spune că Maria Oprinescu s-ar fi decompensat pentru că, timp de câteva zile, nu a luat tratamentul corespunzător, deoarece fiica ei l-a adus abia ulterior momentului internării, adică a doua zi seara.

Consemnăm și punctul de vedere al administratorului casei de bătrâni, Ciprian Valentin Stoicheci, care ne-a spus că bătrâna ”a deschis ușa toaletei cu capul”. El a mai precizat următoarele: ”Fiica pacientei a adus tratamentul pentru mama ei abia după 24 de ore, adică a doua zi de la internare, seara.

În ziua internării m-a sunat, spunându-mi că nu are timp să meargă la farmacie atunci, deoarece trebuia să ajungă la serviciu, rugându-mă să încerc să găsesc tabletele respective și îi administrăm noi tratamentul prescris, dacă putem”.

Te-ar putea interesa și: