Motivul sancţiunii? Nu avea declaraţia pe proprie răspundere şi circula în afara intervalului orar impus pentru persoanele în vârstă.

Conform documentului, femeia ar fi fost sanctionata cu suma de 5000 de lei pentru incalcarea Ordonantei Militare, dupa ce s-ar fi aflat in fata blocului fara a avea asupra ei o adeverinta pe propria raspundere. Multi internauti si-au pus intrebarea daca procesul verbal este unul real sau fals, dar poliţia a lămurit şi acest aspect, arătând că totul este real, conform imaginii de mai jos.

Femeia mai fusese avertizată

InspectoratulJudetean de Politie Cluj, explică: „amenda de 5000 de lei i-a fost aplicata femeii in data de 4 aprilie, dupa ce aceasta a fost identificata pe strada fara sa aiba asupra ei adeverinta pe propria raspundere, asa cum prevede ordonanta militara si in afara programului care le permite celor in varsta de peste 65 de ani sa iasa din casa”.

Oamenii legii spun însă că în zilele de dinaintea aplicării sancţiunii, femeia a mai fost avertizată verbal de agenţi de trei ori, fiind gasită tot fară adeverinţă asupra sa. Mai mult, femeii i-a fost aplicată o altă amendă tot pentru nerespectarea Ordonanţei Militare în valoare de 50 de lei, înainte de a fi majorate sancţiunile, după cum relatează dejeanul.ro.