Femeie cu dizabilități, inundată de fecale. Cum a fost posibil? Imaginile sunt revoltătoare

Femeie cu dizabilități. O femeie cu dizabilități din Botoșani s-a trezit cu casa plină de fecale și mâl după ce a refulat conducta de canalizare. Având casa aproape distrusă, aceasta a solicitat sprijinul autorităților.





Aceasta se numește Liliana și este în vârstă de 56 de ani. Cu toate că are mari probleme de sănătatea, femeia încă muncește pentru salariul minim pe economie.

Când a venit acasă, de la serviciu, aceasta și-a găsit casa plină de apă amestecată cu mâl și fecale. Refulase conducta de canalizare, iar din WC jetul de murdărie a țâșnit în toată casa, din baie până la holul de la intrare. A ajuns la aproximativ 30 de centimetri înălțime, informează Botoșăneanul.ro .

S-au murdărit pereții, a înfoiat parchetul din ambele camere, a ajuns la motorul mașinii de spălat care a trebuit înlocuită, s-a infiltrat în covoare, iar pagubele nu sunt doar acestea. Liliana a sunat la 112, însă nu a fost considerat un caz de urgență. A încercat și la Poliția Locală, însă de la dispecerat i s-a sugerat să vină a doua zi să facă o sesizare.

Femeie cu dizabilități. Rămasă singură și cu o casă plină de fecale, Liliana s-a apucat să curețe și să vadă ce mai poate salva din lucrurile cândva funcționabile.

„Sunt dejecții. Uitați-vă, vă rog toată casa din baie până în bucătărie. Tot, tot, tot. Când am venit eu la 20:30 de la serviciu, asta am găsit, dejecții și mâl, tot ieșit in WC. Parchetul este distrus în totalitate, nu am ce să mai fac, este dezastru. Ușa de la cameră nu se mai poate deschide. Mașina de spălat a fost distrusă, s-a ars motorul, am cumpărat alta pe cardul băiatului, o plătesc în rate.”, a declarat femeia.

Este ferm hotărâtă să găsească responsabilul pentru ceea ce i s-a întâmplat, cineva care să repare răul pe care-l trăiește în propria casă.

„M-au distrus cu totul. Sincer, nici nu știu pe cine să caut, cine este vinovatul principal. E atâta muncă aici. Până și prelungitoarele le-am schimbat toate, nu am mai avut ce să folosesc. A venit cineva care lucrează la Apă și când a văzut ce e în casă a zis că el în viața lui de când lucrează la Apă nu a mai văzut așa ceva.”, a explicat femeia.

Femeie cu dizabilități. Problemele i-au început anul trecut, prin noiembrie, odată cu lucrările efectuate pentru extinderea sistemului de apă și canalizare în Botoșani. O nouă conductă de canalizare a fost adusă pe strada ei, până la limita de proprietate. În cazul Lilianei, căminul a fost construit în fața casei, mult mai departe față de cel vechi.

LOVITURA la casele de schimb! La cat a ajuns azi un EURO! Anunt de la BNR. Ce ii asteapta pe romani

Pagina 1 din 2 12