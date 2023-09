Femeia cu care Cătălin Botezatu și-a pierdut „inocența”. A picat la pat rapid

Cătălin Botezatu are succes la femei încă de când a apărut în lumina reflectoarelor. Cu toate astea, puține știu când și cu cine și-a pierdut designerul virginitatea. El a făcut dragoste pentru prima dată la 13 ani cu o studentă la medicină, în vârstă de 19 ani. Creatorul de modă a recunoscut că s-a lăudat la toți prietenii și că a înflorit povestea.

„Mi-am pierdut virginitatea la o vârstă foarte fragedă, la 13 ani, cu o studentă la medicină. Ea avea vreo 19 ani. Eram o gașcă de băieți. Care o făcea primul, era cel mai tare. Am plăcut-o pe fata asta, a căzut în vraja mea.

Am dus-o la mine acasă, nu am știut prea bine ce fac. Am simțit doar o usturime. Primul lucru pe care mi l-am dorit să-l fac a fost să-mi sun prietenii și să ne întâlnim să le povestesc. Le-am povestit tot, dar mai pescăreşte așa, cu mici înflorituri”, a spus Botezatu, într-o emisiune de la Kanal D.