Mutări în culisele PSD. Viorica Dăncilă a primit anunțul făcut de un lider cu influență în partid

Președintele organizației județene a PSD Constanța, Felix Stroe, mai are timp, până miercuri la prânz, să își depună candidatura pentru funcția de secretar general al partidului la congresul extraordinar din acest weekend. În timp ce Felix Stroe spune că este hotărât, echipa lui de la Constanța, prin vocea președintelui executiv, Decebal Făgădău, crede că plecarea președintelui de filială la București ar slăbi organizația PSD de pe litoral, și așa lovită după alegerile europarlamentare.





Deciziile contradictorii luate de PSD Constanța, dar și informațiile venite, neoficial, din interior, arată că social democrații de pe litoral sunt, în continuare, împărțiți în două tabere care nu reușesc să treacă peste orgolii, afectând organizația, și așa slăbită după alegerile europarlamentare. “Fisura” s-a mărit după ședința CEX informală de la Neptun, unde, potrivit unor surse din rândul participanților, “liderii organizațiilor PSD din teritoriu s-au prezentat să îi sărute inelul noului stăpân, Viorica Dăncilă”. Bineînțeles că și Constanța i-a prezentat rezoluția Conferinței extraordinare, “privind susţinerea doamnei Preşedinte Executiv, Viorica Dăncilă, pentru funcţia de Preşedinte al Partidului Social Democrat”.

Validarea propunerii BPJ al PSD Constanța pentru “susţinerea candidaturii lui Stroe Felix la funcţia de Secretar General al Partidului Social Democrat”, apăruse deja, cu o zi înainte, în presă. La Neptun însă, nu s-ar mai fi discutat despre candidatura lui Stroe, mergându-se doar pe susținerea echipei agreate de premierul Viorica Dăncilă, cu ea președinte, cu Daniel Suciu- președinte executiv și Marius Dunca- secretar general. Ba chiar s-a auzit că, la Neptun, Felix Stroe și-ar fi retras candidatura la funcția de secretar general al PSD. Partidul nu este însă proprietatea privată a cuiva care, odată validat și desemnat să candideze pentru o funcție politică la nivel central, renunță peste noapte la candidatură, privând astfel dreptul altui membru de partid să reprezinte organizația.

Felix Stroe susține că nu este adevărat și că nu a renunțat la candidatură. El a declarat pentru EVZ că mai are timp până miercuri la prânz și “mai mult ca sigur, sunt hotărât să candidez”, sugerând că sunt câțiva membri de partid care răspândesc “fake news-uri”. Asta a nu înseamnă că, la congres, va câștiga funcția, având în vedere că vor fi mai mulți candidați, însă Felix Stroe pare decis să încerce. La rândul lui, președintele executiv al organizației județene a PSD Constanța, Decebal Făgădău, care pare să facă echipă cu Felix Stroe, deși admite că “noi l-am propus pe Felix să fie candidat la funcția de secretar general al PSD” crede că ar fi mai nimerit ca președintele să se ocupe de organizație. “Această funcție presupune un efort uriaș, să fii acolo zi de zi, să asiguri corespondența cu toate organizațile. Practic, înseamnă să stai la București. Eu am avut o discuție cu el, este în refacere după o operație. Nu cred că are disponibilitatea necesară să se mute la București, să lase atât organizația județeană a PSD cât și compania de apă, așa” a spus Decebal Făgădău.

În plus, orice membru iși poate depuna candidatura, cu sau fără susținerea vreunei organizații, susține Decebal Făgădău. “Pe mine m-ar interesa mai mult să știu că avem, la nivelul organizației Constanța, liniște, și să ne adaptăm după ce am primit un vot ca o palmă din partea electoratului. Să începem să ne așezăm pe fiecare organizație în parte. Mă interesează mai mult lucrul acesta decât să ne batem pe o funcție de secretar general, care oricum presupune o muncă uriașă. O muncă titanică. M-ar interesa mai mult să văd o echipă de conducere, președinte, președinte executiv, secretar general, mult mai dinamică, mult mai apropiată de organizațiile județene și de organizațiile locale și mult mai apropiată de oameni, printr-o comunicare pozitivă, nu neapărat să răspundem la critici”, a precizat primarul Decebal Făgădău. Dacă însă Felix Stroe își va depune candidatura, “ o vom susține și vom face tot posibilul să câștige”. Constanța va avea 123 de delegați la congresul PSD.

