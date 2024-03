Tensiuni înainte de meciul derby din Bănie. Vandalism la sediul FCU Craiova

Fațada magazinului clubului de fotbal FCU Craiova a fost vandalizată cu o zi înainte de meciul derby al orașului, cu Universitatea. Poliția a demarat o anchetă pentru a-i identifica și sancționa pe cei responsabili.

FCU Craiova, echipa omul de afaceri Adrian Mititelul, va juca, duminică, contra echipei Universitatea, a lui Mihai Rotaru, în derby-ul orașului. Iar cu zi înainte de meci, tensiunile au răbufnit.

Derby-ul municipiului Craiova este programat pentru duminică, de la ora 20.45, în ultima etapă a sezonului regulat. Cu o zi înainte de joc, însă, sediul magazinului FCU Craiova a fost vandalizat de necunoscuți. Aceștia au aruncat un lichid negru asupra ușii de la intrarea în locația respectivă. De asemenea, și o mașină marca Mercedes a clubului, având FCU la numerele de înmatriculare, a fost vandalizată și stropită cu aceeași substanță.

Poliția s-a autosesizat în acest caz și a început o serie de cercetări pentru a-i identifica pe autori.

„În dimineaţa zilei de 09 martie a.c., în jurul orei 05.00, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, pe peretele exterior și pe ușa de acces în magazinul oficial al unui club sportiv (FCU Craiova - n. red.) din Craiova, persoane necunoscute au aruncat cu o substanță lichidă de culoare neagră”, au anunțat reprezentanții Poliției din Craiova.

Potrivit sursei citate, în această cauză a fost inițiată o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări a avut loc incidentul și pentru identificarea autorilor. Aceștia urmează să fie sancționați, conform reglementărilor ăn vigoare.

Înaintea meciului din această etapă, FCU Craiova și Universitatea Craiova ocupă poziții diferite în clasamentul SuperLiga. Pe de-o parte, Universitatea se află pe locul patru. Gruparea patronată de Mihai Rotaru este sigură că va reuși să ajungă în play-off și speră să reducă din diferența de 6 puncte față de Rapid.

De partea cealaltă, FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, ocupă locul 13, cu 31 de puncte. În cazul unei victorii în derby-ul orașului, FCU Craiova va ajunge cu două poziții mai sus, în clasament.

Meciul de fotbal dintre cele două echipe a împărțit orașul în două, dar fiind că rivalitatea este foarte mare. Mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram, aprecia că va fi un meci foarte dificil din cauza orgoliilor. El a precizat că toată lumea este montată, iar atmosfera din tribune se așteaptă să fie incendiară.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, cu orgolii mari, sper să facem suporterii fericiţi, fiindcă merită acest lucru. Am aşteptat acest meci la începutul campionatului, toată lumea este montată, vrem ca suporterii să umple peluza şi să ne ajute să câştigăm. Pentru astfel de meciuri, cu presiune, cu mulţi fani, te apuci de fotbal”, a declarat Ștefan Baiaram.

Mijlocașul Universității a spus că nu a vorbit cu prietenii săi - care susțin echipa adversă - înainte de meci, tocmai pentru a evita situațiile neplăcute. Ștefan Baiaram a mai spus că presiunea este foarte mare pe echipa sa, dar că speră să marcheze.

„Am prieteni la echipa FCU şi vom rămâne în continuare prieteni, dar nu am vorbit înainte de meci. Îmi doresc să fie spectacol, să fie stadionul plin, aşa cum îmi doresc la fiecare meci. Sper să marchez din nou contra lor, cum am mai făcut-o, dar important este să câştigăm. Presiune este mereu la noi, indiferent de meci, lumea are aşteptări mari şi de la mine, mai ales că port numărul 10 şi vreau să dau mai mult la fiecare meci, a mai spus fotbalistul.