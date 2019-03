FCSB poate rămâne fără golgheter. Condiția impusă de Gigi Becali pentru transferul „Bizonului”

Gigi Becali a întocmit lista celor șase jucători care vor pleca în această vară de la FCSB.





Printre cei care vor părăsi vicecampioana Ligii 1 Betano s-ar putea număra și atacantul francez Harlem Gnohere (31 de ani), golgheterul la zi al „roș-albaștrilor”, cu 11 reușite în acest sezon. Însă, patronul lui FCSB a anunțat că francezul va fi transferat cu o singură condiție: „~Bizonul~ pleacă doar cu o singură condiție: vreau cinci milioane de euro pe el”.

„Gnohere e vinovat el? Suntem noi vinovaţi că l-am ţinut. Dacă nu are continuitate, ratează. Noi nu avem minte în cap, bagă-l, bă, pe Gnohere. Tu îl bagi pe Matei ... Eu nu mă mai bag la echipă. Poate mă băgam dacă erau 2-3 puncte, dar aşa nu are rost. Ce sens are să îi fac sânge rău lui Teja în condiţiile astea?”, a mai spus Becali, la Digi Sport, referindu-se la meciul pierdut de FCSB cu Viitorul, scor 1-2.

