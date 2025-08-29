Sport FCSB și-a aflat adversarii din Liga Europa. Campioana României va avea mari bătăi de cap, Gigi Becali se bucură







FCSB și-a aflat, azi, adversarii pe care îi va întâlni în grupa Ligii Europa, conform Agerpres. Campioana României va da peste echipe importante și are parte de un traseu foarte dificil, din punct de vedere teoretic. Feyenoord, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad sau Bologna sunt printre adversarii extrem de dificili de care au parte „roș-albaștrii”.

Campioana din Superliga va înfrunta două echipe din Elveția, Young Boys Berna și FC Basel, dar și două din fosta Iugoslavie, Steaua Roșie Belgrad (Serbia) și Dinamo Zagreb (Croația). De asemenea, două dintre adversare vin din Olanda, Feyenoord Rotterdam și Go Ahead Eagles. Lista adversarelor este completată de Fenerbahce, formație care tocmai l-a demis pe antrenorul Jose Mourinho, după ce turcii au ratat calificarea în grupele UEFA Champions League. Pe lista adversrelor se mai numără și Bologna.

De asemenea, FCSB, care în sezonul trecut al competiției a atins optimile de finală, va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys și Bologna, iar în deplasare cu Dinamo Zagreb, Steaua Roșie, FC Basel și Go Ahead Eagles.

Cea de-a doua competiție intercluburi de pe „Bătrânul Continent” are programate meciurile din prima etapă pe 24 și 25 septembrie. Apoi urmează întâlniri pe 2 octombrie, 23 octombrie, 6 noiembrie, 27 noiembrie, 11 decembrie, 22 ianuarie 2026 și 29 ianuarie 2026.

Meciurile din play-off-ul pentru optimi vor avea loc pe 19 și 26 februarie 2026, optimile se vor juca pe 12 și 19 martie 2026, sferturile pe 9 și 16 aprilie 2026, semifinalele pe 30 aprilie și 7 mai 2026, iar finala va avea loc pe 20 mai 2026 la Istanbul, conform sursei citate.

Gigi Becali este încântat de meciurile de acasă, prin prisma rețetei financiare.

„Facem rețetă financiară din vânzarea bilete, e bine. Voiam adversari slabi ca să câștig Cupa UEFA. Mai întâi să-i bat pe ăștia mai slabi și la final să cad în finală, cu unul puternic. Să pună mâna Dumnezeu să câștigăm.

Meme voia să joace cu Mourinho, eu nu voiam să pic cu turcii. Sunt echipe pe care le putem bate, Feyenoord și Dinamo Zagreb. Nu o voiam pe Lyon, Lyon e foarte puternică.

Așa zicea Meme, cu Fenerbahce. E bun și cu Steaua Roșie. Mai am emoții acum? Merg la distracție acum, la spectacol, la teatru. Noi putem învinge aceste echipe. Cu Fenerbahce va fi greu, e echipă foarte puternică.