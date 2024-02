FCSB – Sepsi: 1-0. Gigi Becali nemulțumit de „nefericitul” meciului, David Miculescu

FCSB – Sepsi: 1-0, meci în fața a 12.000 de spectatori. În această confruntare plină de tensiune și așteptări, bucureștenii conduși de Elias Charalambous au reușit să obțină o victorie crucială, învingând Sepsi cu un scor minimalist. Partida s-a desfășurat sub semnul strategiei și al atacurilor bine coordonate, cu FCSB punând presiune constantă pe flancul stâng, după indicațiile precise ale lui Charalambous. Florinel Coman, dinamul echipei, a fost pe punctul de a deschide scorul încă din primele minute, semn că roș-albaștrii au intrat pe teren cu intenția clară de a domina.

Momentul decisiv al meciului a venit dintr-o combinație de pase inteligente, culminând cu un gol memorabil marcat de Alex Băluță. Execuția sa, un șut precis și plasat, în minutul 16 a adus victoria pentru FCSB. Așa i-a reamintit lui Gigi Becali de calitățile excepționale ale unui jucător care își înțelege rolul pe teren la perfecție. Un profil de adevărat profesionist. Pe de altă parte, Sepsi nu a rămas dator, încercând să își impună stilul de joc sub îndrumarea lui Bernd Storck. Eforturile lor de a echilibra partida și de a aduce mingea în zonele periculoase au fost însă contracarate de o apărare solidă și de ajustările tactice ale lui Charalambous.

Nefericitul meciului a fost David Miculescu, care, în pofida așteptărilor, a fost nevoit să părăsească terenul mai devreme din cauza unei accidentări. Această situație subliniază ghinionul său personal. Dar și provocările fizice inerente ale unui sezon competițional intens.

FCSB consolidează poziția de lider

Cu acest rezultat, FCSB își consolidează poziția de lider. Demonstrează că pragmatismul și eficacitatea pot fi ingredientele succesului jucătorilor FCSB. Într-un peisaj fotbalistic unde fiecare punct contează, victoria împotriva Sepsi evidențiază determinarea și calitatea echipei de a rămâne în fruntea competiției, cu speranțe ridicate pentru cucerirea unui nou trofeu.

Gigi Becali, după meci, comentând jocul defensiv, după golul marcat de FCSB: “Probabil le-au spus jucătorilor că riscam prea mult. Asta s-a întâmplat la pauză. Și Lixandru, Baba Alhassan, amândoi riscau. Apoi a intrat și Ovidiu Popescu și am închis jocul. Am avut ocazia să dăm gol prin Luis Phelipe, prin David Miculescu. Și Ovidiu Popescu a avut șansă, Baba Alhassan și el. În Miculescu încă mai am încredere, dar nu se ridică la valoarea pe care o așteptam. Să ratezi așa… să dai așa de încet și în portar? Să dea măcar tare!”, a spus Gigi Becali la Orange Sport. „Azi nu aveam bancă pentru că aveam absenți. Meciul următor o să îi avem pe bancă pe Baba Alhassan, pe Luis Phelipe. Vor fi și Nana, Crețu, Pantea. Va fi și David Miculescu pe bancă.

Patronul FCSB, aflat într-o continuă căutare de atacanți, s-a destăinuit, citat de GSP: “Acum nu mai am când să iau un atacant. În vară iau un atacant adevărat, nu că așteptăm 3 ani să își arate valoarea. Eu așa zic. Dar e posibil ca după 2-3 meciuri să îl dau afară. Ce vreți să fac?! Ce rost mai avea să îl țin pe Compagno? Al doilea contract era de 25.000 de euro lunar. Eu zic că am economisit niște bani. Știți de ce las unii jucători să plece? Mi-e frică că dacă îi am, îi și bag. Mai bine îi dau!”

Patronul Sepsi, stupefiat de jocul încâlcit al FCSB

„Am jucat timorat, ne-am temut de FCSB. N-am reușit să facem ce ne-am propus. În repriza a doua n-am mai avut condiție fizică. Nu are cine să bage mingea în poartă. Ăsta este purul adevăr. Nu cred că FCSB a impresionat pe cineva astăzi. Să avem o posesie de 62%… am avut 7 cornere la 3. Dar nu a intrat mingea în poartă. Am zis încă de la începutul sezonului că FCSB va lua campionatul, dar astăzi nu mi-a plăcut deloc în repriza a doua. O să aibă de furcă în fața Rapidului.

Este o luptă aprigă pentru play-off, acum am ieșit momentan. Trebuie să jucăm fotbal ca să obținem asta! Nu am ce să îi reproșez antrenorului. A făcut ce a depins de el. Poate schimbările ar fi trebuit făcute mai devreme. Dar nu e treaba mea. Ne-ar mai trebui un atacant. Safranko s-a zbătut foarte mult. În repriza a doua ne-am stins și noi. Rar am văzut un FCSB trăgând de timp, jucând foarte lent în repriza a doua”, a spus patronul SEPSI, Laszlo Dioszegi la GSP Live.