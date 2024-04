Alertă la FBI. Americanii se tem de atentate precum cele din Rusia

FBI avertizează că atentate teroriste precum cel din Rusia, dintr-o sală de spectacol, s-ar putea produce și în Statele Unite. Directorul agenției și-a exprimat îngrijorările în cadrul unei audieri în Camera Reprezentanților.

Christopher Wray, directorul poliției federale a SUA, se arată preocupat de eventuale atacuri teroriste precum cel din Moscova, dintr-o sală de concerte. El a făcut o serie de declarații în cadrul unei audieri în Camera Reprezentanților.

Directorul agenţiei, Christopher Wray, a vorbit în fața congresmanilor despre riscurile unor atacuri organizate în Statele Unite. Șeful FBI a făcut referire la tragedia soldată cu câteva zeci de morți într-o sală de concerte din Rusia, după cum relatează agenţia Reuters.

Oficialii americani sunt preocupaţi de posibilitatea unui atac executat de un militant sau de o mică grupare islamistă. Acesta ar putea fi inspirat de războiul dintre Israel şi mişcarea Hamas din Fâşia Gaza. FBI a devenit și mai îngrijorată după masacrul din Rusia, potrivit lui Wray. Temerile vizează o operațiune teroristă cu un grad ridicat de coordonare.

FBI Director Wray: "As I look back over my career in law enforcement, I would be hard-pressed to think of a time where so many threats to our public safety and national security were so elevated all at once. But that is the case as I sit here today." pic.twitter.com/d80n4Waj9s

