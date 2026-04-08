Fatih Terim, scrisoare de rămas bun pentru Mircea Lucescu: Am fost propoziţii diferite ale aceleiaşi poveşti

Fatih Terim i-a transmis miercuri un mesaj public lui Mircea Lucescu, după decesul fostului antrenor român, la vârsta de 80 de ani. Într-o scrisoare deschisă, publicată pe platforma X, tehnicianul turc a vorbit despre legătura dintre ei și despre pasiunea lui Lucescu pentru fotbal, evocând parcursul comun în acest sport.

„Dragă Mircea, Nu mi-e deloc uşor să scriu aceste rânduri. Dar, ca doi oameni ai fotbalului care şi-au petrecut aproape întreaga viaţă înconjuraţi de acel miros unic de gazon, printre liniile de pe terenul verde sau dincolo de ele, sub o responsabilitate uriaşă pe care nu o are oricine, trebuie să ducem această poveste la bun sfârşit fără să rămânem tăcuţi. În jumătatea de secol care a trecut, oamenii s-au schimbat, epoca s-a schimbat, fotbalul s-a schimbat, lumea s-a schimbat. Dar pasiunea ta pentru fotbal nu s-a diminuat niciodată.

Noi am fost propoziţii diferite ale aceleiaşi poveşti. Aceleaşi bucurii, tristeţi, furtuni, dezamăgiri... Am câştigat, am pierdut, am fost criticaţi, felicitaţi, înţeleşi, uneori deloc înţeleşi. Cred că ceea ce ne-a apropiat cel mai mult a fost loialitatea faţă de joc.

Poate că tocmai de aceea soarta te-a adus pentru ultima oară la Istanbul, oraşul pe care l-ai iubit atât de mult. Aceasta este o scrisoare de rămas bun în care respectul stă la bază. Tu ai dat tot ce ai avut pentru fotbal până la capăt. Nu doar pentru România sau Turcia, ci ai dat foarte mult acestui joc. Şi ştiu că, oriunde te-ai afla, nu-ţi vei lua ochii de la fotbal. Odihneşte-te în pace, prietene”.

Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar. Dispariția sa încheie o carieră de lungă durată în fotbal, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Ceremonia de înmormântare este programată pentru vineri, la Cimitirul Bellu. Organizarea evenimentului va avea loc în condiții de securitate și protocol.

Sicriul va fi depus începând de miercuri, de la ora 17:00, la Arena Națională, unde publicul va putea veni pentru a-i aduce un ultim omagiu. Programul de vizitare continuă și joi, în intervalul 10:00–20:00.