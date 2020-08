Led Zeppelin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre marile formații care a influențat și influențează generații peste generații de rockeri.

În lumina reflectoarelor intră, de această dată, două personaje. Este vorba despre legendarul Robert Plant, solistul trupei, și Audrey Hamilton, una dintre cele mai populare „groupie”.

Fenomenul „groupie” și-a făcut apariția în anii 1960-1970, dar a fost privit cu dispreț. Practic, semnificația acestui cuvânt este că el descrie acele domnișoare și doamne care merg la concerte pentru a face sex cu artiștii lor preferați.

Audrey și-a lăsat soțul în urmă pentru turneul cu Led Zep

Audrey Hamilton s-a născut pe 6 august 1056, în Dallas, Texas. Ea a devenit „soția de drum” a lui Robert Plant în timpul turneului din SUA al trupei Led Zeppelin, din 1977. Pe când se afla într-un bar unde se cânta muzica blues, în Dallas, Audrey l-a cunoscut pe tip din staff-ul formației, iar acesta din urmă a invitat-o să facă cunoștință cu întreaga trupă la hotelul în care Robert Plant, Jimmy Page (chitară), John Paul Jones (bass) și John Bonham (tobe) erau cazați, scriu cei de la rocksoffmag.com.

În momentul în care Audrey și Robert s-au văzut, a fost chimie pe loc! Apoi, solistul a întrebat-o dacă ar vrea să îl însoțească în turneu. Audrey a răspuns afirmativ fără ezitare. Astfel că, ea și-a lăsat soțul în urmă, deși se presupunea că se aflau într-o căsătorie deschisă.

Audrey Hamilton a fost una dintre puținele „groupies” care au călătorit, de fapt, cu trupa, pentru un întreg tur. Uneori, părea că se aflau într-o relație completă, în ciuda căsătoriei lui Robert cu Maureen Wilson la acea vreme.

În timpul înregistrării bootleg a trupei Led Zeppelin, care a avut loc pe 22 iunie 1977, în Los Angeles, se poate auzi un strigăt aparte pe care Robert Plant i l-a oferit lui Audrey. Un lucru destul de rar întâlnit mai ales pentru trupele de acest calibru.

Altfel, Audrey i-ar fi aruncat lui Robert Plant un trandafir în fiecare emisiune, ori de câte ori formația interpreta piesa „Going to California”. Cu toate acestea, Robert insista ca spinii de pe fiecare trandafir să fie tăiați, tocmai pentru a-și putea pune floarea în pantaloni, în timpul reprezentației.

Era Audrey minoră la acea vreme?

Piesa lui Led Zeppelin – „Hot Dog” – se spune că este inspirată de Audrey Hamilton, în care solistul a scris despre relația cu americanca din Dallas.

Un vers din această piesă a fost controversat. „I-am luat dragostea la 17 ani”, dar Audrey a confirmat, ulterior, că avea vârsta de 20 de ani în momentul în care a început relația cu celebrul rocker.

„She said we couldn’t do no wrong

No other love could be so strong

She locked up my heart in her bottom drawer

Now she took my heart she took my keys

From in my old blue dungarees

And I’ll never go to Texas anymore.” – Black Dog – Led Zeppelin

Turul Led Zeppelin s-a încheiat brusc pe 26 iulie 1977, când Plant și-a pierdut fiul său Karac, în vârstă de cinci ani, în urma unui virus la stomac. Acest lucru a însemnat și sfârșitul relației intime dintre Robert Plant și Audrey Hamilton. Plant și restul trupei s-au întors în Anglia, iar Audrey Hamilton s-a întors în Texas.

Însă, pentru ea nu a însemnat și sfârșitul în „cariera” de „groupie”, în lumea rock ‘n’ roll. Se pare ca Audrey a mai avut relații intime și cu Rod Stewart și cu componenți ai trupelor Bad Company, Electric Light Orchestra și Kiss. (FOTO: Facebook/HairyRockRadio)