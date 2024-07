Social Fără nugetts de pui în meniul de la Jocurile Olimpice. Sportivii vor primi mâncare cu stele Michelin







Nugget-urile de pui nu mai sunt în meniu la Jocurile Olimpice de la Paris. Olimpicii vor fi serviți în satul sportivilor cu mâncăruri de stele Michelin și alternative pe bază de carne vegetală.

Celebrul sprinter jamaican, Bolt, a afirmat că a mâncat 1.000 de nuggets în 10 zile. Atunci, el a câștigat medaliile de aur la 100 m și 200 m la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008. Cu toate acestea, cei 11.000 de sportivi din Paris vor fi îndemnați să facă alegeri mai sănătoase. Patru bucătari cu stele Michelin sunt implicați în pregătirea mâncării. Printre felurile de mâncare oferite se numără croissant, ou fiert, cremă de anghinare, fulgi de brânză de oaie acoperiți cu trufe.

Alimentație mai sănătoasă pentru sportivii de la Jocurile Olimpice

Potrivit lui Philipp Würz, responsabilul pentru alimentație al Paris 2024, vor fi servite zilnic aproximativ 1.200 de mese cu stele Michelin dintr-un total de 40.000. El a confirmat, de asemenea, că aproximativ 30% din meniul de la Jocurile Olimpice va fi pe bază de plante, cu nugget-uri pe bază de soia oferite ca o alternativă.

Würz a recunoscut că organizatorii francezi au fost dornici să ridice standardele. Acest lucru s-a întâmplat după ce au citit că 20% din mesele sportivilor în timpul Jocurilor Olimpice de la Londra au fost consumate la McDonald's.

„Este un meniu mult mai sănătos acum. Fără McDonald's, fără nuggets de pui și cu mai multă mâncare sănătoasă. Chiar și meniurile bucătarilor-vedetă au fost elaborate împreună cu nutriționiști sportivi. Este o bucătărie de nivel foarte înalt, care respectă în continuare nevoile reale ale sportivilor”, a spus el.

Un restaurant cu 3.500 de locuri a fost construit de la zero pentru a servi mâncăruri din întreaga lume. Există, de asemenea, șase zone „grab and go”, unde sportivii pot găsi gustări, o brutărie și mâncăruri semnate de bucătari cu stele Michelin. Cu toate acestea, sportivii nu își vor putea spăla mesele cu o sticlă bună de șampanie. Satul are o politică non-alcoolică.

„Atleții vin în cel mai mare restaurant din lume. Ei sunt uimiți atât de configurația arhitecturală a sălii de mese principale, dar și de calitatea rețetelor și a mâncării. Am încercat să elaborăm un plan foarte specific pentru a valorifica know-how-ul francez, savoir faire-ul bucătăriei franceze, care, desigur, are o reputație pe întreaga planetă”, a declarat Würz.

Cu toate acestea, țărilor li s-a permis să facă solicitări specifice.

Gusturile sportivilor diferă de la o zi la alta

Würz a adăugat că apetitul și gusturile diferă foarte mult între sportivii din diferite sporturi. Echipele de volei pe plajă și taekwondo solicită carne rece, sandvișuri și salate. În același timp, echipele de canotaj cer „bufete calde”. El a adăugat că echipele de badminton, predominant din Asia, „nu sunt mari fani ai pâinii”.

„Broștele de pui sau fileul de pui sunt foarte populare, la fel și somonul. Deci, pentru zilele noastre, o mulțime de proteine sunt consumate în cantități destul de impresionante de către sportivi. Dar una dintre cele mai vândute, ca întotdeauna, este pizza margarita”, a adăugat Wurz.

Boulangeria va coace 800 de baghete pe zi, sau 6 km în total pe parcursul întregii Olimpiade și Paralimpiade. Würz a spus că aproximativ 80% din alimentele din sat vor fi din Franța.

„Desigur, carnea este 100% de origine franceză. Brânzeturile sunt brânzeturi franceze de nivel înalt și bine cunoscute, cum ar fi comté și brie de meaux. Același lucru este valabil și pentru produse de patiserie - o mare varietate de produse de patiserie franceze sunt oferite sportivilor. Am primit deja atât de multe reacții pozitive, deoarece este cu siguranță ceva cu care sportivii nu sunt obișnuiți în comparație cu edițiile anterioare. Există o mare varietate de produse foarte speciale și franțuzești pe care le oferim”, a adăugat el.

Salate, fructe și brânzeturi pentru sportivi

Sportivii pot găsi, de asemenea, un bar de salate și un stand de fructe, alături de standuri cu brânză și produse lactate, deserturi, supe, grătare, pizza, specialități zilnice și paste, precum și un bufet cald. Cu toate acestea, Würz a recunoscut că unii ar dori în continuare să consume alimente nesănătoase, mai ales după ce au terminat competiția, conform theguardian.com.

„Există cu siguranță mai puțină junk food. Am încercat cu adevărat să creștem calitatea acolo sus. Dar întotdeauna trebuie să oferi, să spunem, lucruri precum hot dog și burgeri. Cu toate acestea, nu le oferim la sala de mese principală, ci doar la punctele de vânzare Grab and Go dedicate”, a spus el.