„Fantomele”, un film despre spionii anilor ‘70, pe ultima sută de metri

La realizarea acestui nou film românesc, alături de echipa din România, va participa și Milt Bearden, un fost ofițer de rang înalt al CIA, care a activat în fostul spațiu sovietic.

Cine este Milt Bearden

Înrolat în CIA în 1964, Milt Bearden a fost spion american timp de 30 de ani, și șef de stație în mai multe țări, printre care și Germania sau Pakistan, dar și șeful spațiului sovietic și est-european în perioada destrămării URSS. Bearden a fost șef al Agenției Centrale de Informații (CIA) pentru toată Europa de Vest, Centrală, de Est și pentru spațiul ex-sovietic, până în 1996.

Despre Milt Bearden se spune că a jucat un rol extrem de important în înfrângerea URSS în războiul din Afganistan, dintre 1979 și 1989. Ofițerul CIA a oferit sprijin logistic pentru serviciul de informații ISI din Pakistan, cel care ajuta rezistența mujahedinilor.

Comentator și consultant

După ce s-a retras din activitate, Bearden a devenit autor al mai multor cărți și comentator al trusturilor media din SUA, pentru ca, începând cu 1998 să devină și consultant de film pentru producții care aduc în prim-plan tema spionajului.

Acesta a lucrat, printre altele, cu Robert de Niro pentru realizarea filmelor Ronin și Meet the Parents, oferind totodată consultanță și pentru filmele The Good Shepherd ( Robert de Niro, Angelina Jollie , Matt Damon) și Charlie Wilson’s War, realizat de către Mike Nichols cu Tom Hanks in rolul principal. În același timp, Milt Bearden a participat în cadrul unor celebre documentare precum Secret Warriors (Discovery Channel), Covert Action (BBC), The Power of Nightmares (BBC2), and Heroes Under Fire (The History Channel).

„Fantomele”, un film despre spionii anilor ‘70

“În perioada Războiului Rece, România avea unul dintre cele mai bune servicii de intelligence din regiune. Mult peste vecinii săi”. spunea Milton Bearden acum câțiva ani. Un film care se anunță interesant, iar prin efortul de echipă se speră să înceapă turnarea lui la finalul anului.