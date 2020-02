Deși familia Robatzchi locuiește în Cornwall de patru ani de zile, în preajma Brexitului aceasta a devenit ținta unor atacuri sistematice. Dragoș și Mirabela Robatzchi au o mică afacere în Helston și conduc o firmă de taximetrie.

În ultimele zile, ei și-au găsit taxiul cu cauciucurile tăiate. Mai mult, pe locurile pe care firma lor le-a închiriat de la municipalitate pentru parcare, găsesc zilnic excremente de câine.

„Suntem agenți de transport pentru consiliul din Cornwall și transportăm la școală copii cu dizabilități. Dacă nu putem fi prezenți acolo unde este nevoie de noi, pierdem contractele, veniturile și cam tot ce am agonisit. Muncim din greu pentru ceea ce avem și trăim o viață decentă cu cei doi copii ai noștri. Nu avem probleme cu nimeni”, a declarat Mirabela pentru cornwalllive.com.

Dragoș Robatzchi a spus că ambii săi copii se comportă excelent la școală și că toți membrii familiei sale sunt bine integrați în comunitate: „Băiatul meu are șase ani și este mereu bine comportat la școală, iar fiica mea a primit trei oferte de la universități din Anglia. Noi muncim din greu“.

El a mai declarat pentru cornwalllive.com că a mai fost agresat de două ori de când locuiește în Cornwall, dar, în afară de aceste două incidente nu a mai avut probleme până la Brexit. „În România am fost jurnalist și am văzut multe lucruri. Am călătorit mult, dar momentan în privința Brexit sunt doar confuz. Este o bombă cu ceas, iar aceste incidente se petrec în toată țara. Nu-mi exprim părerea despre Brexit, întrucât nu sunt în măsură să spun, dar este cu siguranță o situație complexă. Noi nu trimitem bani acasă și nu ne întoarcem în România. Nu ne putem întoarce din cauza situației politice. Vom continua să muncim din greu și să ne facem treaba. Nu vom lăsa acest lucru să ne demoralizeze, noi lucrăm pe cont propriu, nu luăm afacerile altor companii“, a mai spus acesta.

