Simona Halep și-a făcut un cadou pentru a o scoate din rutina zilnică. Tenismena a intrat în posesia primului ei animal de companie.

Tenismena se pregătește să revina pe teren la turneul de la Miami.

Simona Halep și-a mărit familia cu un membru

Simona Halep este iubită de români pentru că este o mare campioană, dar și pentru că are o fire sociabilă. Are și talent la afaceri și își asigură viitorul. A băgat mulți bani în imobile în ultimiii ani.

Însă, nimic nu a bucurat-o mai mult ca atunci când și-a luat primul său animăluț de companie. Simona Halep a postat pe Instagram fotografii cu primul ei prieten necuvântător: un peștișor. Campioana noastră nu a rezistat și a amenajat bolul ca un teren de tenis pe zgură. ”Primul meu animal de companie din viața mea!”, a scris sportiva, ptrivit retetesivedete.ro.

Pentru că are simțul umorului, iată ce a scris alături de o fotografie în care își bea cafeaua de dimineață! Probabil, complimentele primite în timp de la fani.

”Campioana, Steaua , Prințesa, Regina României, Roland Garros-ului, Wimbledon-ului, Zgurii, Ierbii, Hard-ului, Eroina, Zeița, Bijuteria, Bucuria, Comoara, Floarea, Inima, Legenda României.

Legenda Tenisului Românesc și a Tenisului Mondial, Minunea, Mândria, Păpușa noastră de Porțelan dragă, frumoasă, scumpă, dulce, gingașă, adorabilă, minunată, superbă, specială, deosebită.

Bibeloul, Diamantul, Îngerul, Odorul, Parfumul, Puișorul, Simbolul României, Soarele , Sufletul nostru drag, frumos, scump, dulce, gingaș, adorabil, minunat, superb, special.

Deosebit, îngeraș, puișor, suflețel drăgălaș, frumușel și scumpicuț.”

Tenismena va juca la Cluj

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Digi Sport, că va juca în Billie Jean King Cup, fosta Fed Cup, cu echipa României şi că speră că într-o zi va deveni căpitanul echipei.

În Billie Jean King Cup, la 16 şi 17 aprilie, la Cluj-Napoca, România va întâlni Italia, în barajul pentru menţinerea/ promovarea în Grupa Mondială.

“Nejucând luna aceasta nimic, am avut timp să mă odihnesc şi vreau să spun că o să joc Fed Cup, pentru că mereu am jucat din tot sufletul. Accidentată, neaccidentată, am jucat.

Mă bucur că am şansa să joc din nou, sunt foarte bine să merg acolo şi să câştig nişte puncte pentru România. Mereu a fost o emoţie diferită când am jucat Fed Cup. E diferit, foarte diferit.