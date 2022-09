Meghan Markle a adus familia regală în pragul disperării! Ducesa de Sussex are de gând să-și publice memoriile

Temerile că Meghan Markle va „spune totul” au crescut după ce ea a recunoscut pentru prima dată că a ținut un jurnal în care a scris zilnic despre tot ceea ce i s-a întâmplat cât a locuit în Regatul Unit.

Ducesa de Sussex, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit că și-a găsit vechiul ei jurnal din întâmplare. Valorosul jurnal era la Frogmore Cottage (Windsor), iar Meghan a dat peste el în această vară, atunci când a mers cu prințul Harry la Jubileul de Platină.

Jurnalul ei ar putea dezvălui lucruri care nu au apărut până acum în presă, şi anume, despre căsătoria ei cu Prințul Harry, disputa cu Prințul William și Kate, Megxit dar şi despre toate secretele din interiorul palatului regal. Iar o sursă apropiată ducesei de Sussex a spus: „Aș fi foarte surprins dacă Meghan nu ar scrie o carte”.

Meghan, despre jurnal: „Doamne! Asta scriam în jurnalul meu când eram acolo?”

O persoană apropiată ducesei a spus că Meghan Markle – care acum locuiește în Montecito, California, împreună cu Harry și cei doi copii ai lor – a ținut un jurnal tot timpul cât a locuit în Marea Britanie.

„Lui Harry și Meghan li s-a spus mereu să ignore rețelele de socializare și ziarele, aşa că ea a ținut un jurnal ca poliță de asigurare. Dacă ar vedea vreodată lumina zilei, cu siguranță ar fi dinamită casa regală”, mai spune sursa.

Interviul ducesei pentru revista americană The Cut conține o serie de atacuri la adresa familiei regale, sugerând că are multe de spus: „Este interesant, nu am fost niciodată nevoită să semnez ceva care să mă împiedice să vorbesc”, a spus Meghan ameninţătoare.

După interviul cu prințesa Diana, jurnalul lui Meghan ar fi cea mai mare lovitură pentru Regină

Jurnalista Margaret Holder a spus că jurnalul lui Meghan va fi cea mai explozivă carte regală de la interviu cu Diana: „Anunţul că Meghan a redescoperit ceea ce scria în jurnalul ei trebuie să declanșeze de alarmă pentru Familia Regală. Pentru Meghan, o carte despre timpul petrecut cu familia regală oferă o oportunitate grozavă de a regla conturile, de a numi pe cei care au jignit-o și de a răspunde la un sistem pe care nu l-a înțeles și nu a vrut să-l învețe”.

Și continuă: „A avut suficient timp în interior pentru a afla secrete, vechi de câteva decenii, care ar putea provoca jenă și durere pentru regină și familia ei, iar Meghan ar putea câștigă o avere”.

Vestea jurnalului vine la 18 luni după ce Harry și Meghan au aruncat „bomba” în interviul cu Oprah Winfrey, unde au mărturisit că o persoană din familia regala, fără să-i dea numele, a pus la îndoială culoarea pielii fiului lor Archie. Palatul Buckingham nu a vrut să comenteze, informează thesun.co.uk.