Falimentul City Insurance (II). Ciudata orbirea a Consiliului ASF ne costă sute de milioane de lei

Despre falimentul City Insurance am început să scriem în urmă cu câteva zile. Prezentând documente în articol. Astăzi continuăm.

În 26 aprilie 2017 SAR City Insurance SA vine cu un împrumut subordonat care era în valoare de 50 milioane euro, împrumut vărsat în contul societății la Banca Axion Swiss (document care s-a dovedit ulterior fals atât în ceea ce privește existența contului, cât și a banilor). Mai mult, reprezentanții City Insurance sustineau în fața ASF că era creditat din 08 martie 2017.

Societatea susținea că astfel actualiza măsura nr. 1 dispusă de ASF: „Majorarea fondurilor propriii prin emisiunea unui împrumut subordonat și subscrierea acestia de către acționarul principal Vivendi Internațional SRL cu suma de 30 milioane euro”. Așa apărea în planul de redresare financiară aprobat prin Decizia ASF nr.1458/21.07.2016 în sensul majorării cuantumului de la 30 milioane euro la 50 milioane euro.

Totodată, SAR City Insurance SA solicita ridicarea restricțiilor impuse prin deciziile ASF, respectiv închiderea procedurii de redresare financiară dispuse pe bază de plan pe motiv că a îndeplinit cerințele. Suma de bani (dovedită prin extrasul de cont cu 50 de milioane de euro, document fals) acoperea răspunderea celor care votaseră trimiterea în rezoluție a City Insurance și nu au retras autorizația de funcționare la finalul lunii martie 2017. O manevră bazată în întregime pe acte false! Și pe complicitatea ASF.

De unde veneau banii

Împrumutul subordonat în valoare de 50 milioane de euro provenea de la o societate portugheză PLANAR LTD și era acordat societății Vivendi Internațional SRL în contul SAR City Insurance SA de la Banca Axion Swiss din Elveția. La rândul ei, Vivendi Internațional SRL îl acorda City Insurance SA ca împrumut subordonat pe o perioadă de 5 ani.

PLANAR LTD era o societate din Portugalia fără o cifră de afaceri notabilă, iar nota ASF de scoatere din redresare nu are inclusă nicio analiză legată de solvabilitatea acesteia. Contractul de împrumut era încheiat intre PLANAR LTD, Vivendi International SRL si Nordtrust G.m.b.H + Co.KG.

Schimbare de gardă la ASF

În data de 12 mai 2017 Mișu Negrițoiu este revocat din funcția de președinte ASF, iar din 24 mai 2017 Cornel Coca Constantinescu (foto) este numit de Parlament în functia de vicepresedinte ASF Sectorul Asigurări, cumulând pentru o scurta perioada de timp și functia de prim-vicepreședinte ASF. Din noua calitate conduce Direcția Supraveghere și Control Asigurări care se ocupa de verificarea, controlul și întocmirea documentelor pentru scoaterea din redresare.

Pe lângă Cornel Coca Constantinescu, mai erau in funcție în Consiliul ASF vicepreședinții Mircea Ursache sși Ion Giurescu, precum și patru membrii neexecutivi: Gheorghe Marcu, Gabriela Boca, Dan Armeanu și Albin Biro.

Potrivit unei minute încheiate în 08.06.2017 cu reprezentanții asiguratorului City Insurance SA la sediul ASF au fost prezentate mai multe așa-zis documente, în original. Întâlnirea avea loc cu reprezentanții Sectorul Asigurări Reasigurări din cadrul ASF, de altfel vicepreședintele ASF Cornel Coca Constantinescu fiind singurul executiv cu atribuții in domeniu în funcție la acel moment. Ceea ce îl indică ca fiind responsabil de gestionarea dezastruoasă a situației din perspectiva controlului legal pe care trebuia să-l asigure ASF.

Ce documente false „a înghițit” ASF

S-a prezentat o confirmare venită ca din partea Axion Swiss Bank către societatea City Insurance SA, respectiv o traducere legalizată care certifica retragerea specimenului de semnătură a lui Dan Odobescu începând cu data 07.06.2017. Falsă!

Alăturat era un alt așa-zis document din partea Axion Swiss Bank către SAR City Insurance SA, traducere legalizată din 07.06.2017 din care rezulta că regulile bancare elvețiene interzic furnizarea de informații unei terțe persoane cu privire la existența unui cont bancar, privind titularul sau orice persoană sau entitate cu care banca are relații de cont.

Mai era prezentat un așa-zis extras de cont din 31.05.2017 cu suma 50 milioane de euro, precum și o adresă din 12.06.2017 a Axion Swiss Bank prin care confirma ca City Insurance SA are cont deschis în evidențele băncii începând cu luna martie 2017. Aceeași adresă specifica că din data 08.03.2017 contul a fost creditat cu suma de 50 milioane de euro care a rămas neschimbat până la data emiterii adresei. Falsuri!

Toate acestea așa-zise documente oficiale au fost prezentate de Direcția Supraveghere și Control din cadrul Sectorului de Asigurări-Reasigurări. Verificarea contractului de împrumut s-a făcut de către Direcția Strategie și Stabilitate Financiară din subordinea președintelui ASF.

Falsurile nu sunt controlate!

Aplicarea sau nu a măsurilor de rezoluție nu se putea lua decât în urma prezentării de către un auditor independent, respectiv Deloitte Audit SRL , a unui raport din care să rezulte ca City Insurance îndeplinește sau nu la data 31.05.2017 condițiile de declanșare a rezoluției în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea 246/2015.

În data 28.06.2017 Parlamentul l-a numit ca Președinte ASF pe Leonardo Badea, iar ca prim-vicepreședinte pe Ovidiu Wlassopol. Scoaterea din redresare a SAR City Insurance SA urma să fie discutată în ședința Consilului ASF din 19.07.2017. Se propunea propunea închiderea procedurii de redresare ca urmare a constatării restabilirii situației financiare a societății de asigurare/reasigurare, respectiv ca urmare a îndeplinirii în mod corespunzător a modalității și a măsurilor de redresare financiară.

Nota prezentată Consiliului ASF nu prezenta nici un indiciu sau suspiciune în legătură cu inexistența banilor. Mai mult ca o măsură de siguranța pentru protejarea intereselor asiguraților se prevedea ca pe o perioadă de 6 luni de la data primirii deciziei, societatea să transmită toate documentele care au stat la baza efectuării plasamentelor financiare pentru suma de 50 milioane de euro din contul deschis la Axion Swiss Bank.

Auditorul nu vede falsul

În 12 octombrie 2017, cu o intârziere de 17 zile față de termenul de 5 luni pentru realizarea evaluării ce expira in 26 septembrie 2017, Deloitte Audite SRL termina raportul de evaluarea a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, rezultatul confirmând restabilirea cerinței de capital minim (MCR) si cerinței de solvabillitate (SCR).

S-a luat act în Consiliul ASF de concluzia raportului și de faptul ca nu mai este nevoie de alte măsuri în procedura de rezoluție. S-a aprobat ca Direcția de Supraveghere și Control din cadrul sectorului Asigurări să monitorizeze îndeplinirea măsurilor dispuse de ASF societății considerate de auditor ca neîndeplinite.

Un mail ascuns

Surpriza a venit la mijlocul anului 2021 când s-a constatat ca cei de la Direcția de Supraveghere și Control din Sectorul Asigurări-Reasigurări au ascuns informații Consiliului ASF în momentul scoaterii din procedura de redresare.

Astfel, membrii Consiliului ASF au aflat că a existat un email transmis de către Axion Swiss Bank în care le răspundea specialiștilor din Direcția Supraveghere si Control Asigurări a ASF că nu poate oferi informații despre contul unor clienți, dar le recomanda să se adreseze Băncii Naționale a Elveției care este autoritatea competentă.

În mod ciudat, funcționarii ASF nu au întreprins nimic în legatură cu răspunsul primit și nici nu au informat Consiliul ASF despre recomandarea Axion Swiss Bank pentru verificarea existenței contului și a banilor.

De ce nu a fost informat Consiliul ASF despre aceasta recomandare pentru a putea realiza verificarea în momentul scoaterii City Insurance SA din procedura de redresare rămâne o enigmă…Sau nu!

Mizeria începe să iasă la suprafață

La începutul anului 2018 a început să crească numărul de plângeri adresate ASF la adresa City Insurance SA. Era un semnal că erau din nou probleme la această societate, adică se sesiza neplata daunelor, plata parțială sau cu intârziere a păgubiților. Un membru al Consiliului ASF a cerut efectuarea unui control la City Insurance pentru a verifica semnale negative care existau la adresa societății respectiv prim-vicepreședintele ASF, Ovidiu Wlassopol.

Documentele aflate în posesia noastră arată că s-a evitat luarea unei decizii, cu toate că semnalele din mass-media arătau că societatea ducea lipsa de lichiditate.

Mai mult, pentru creșterea încasărilor, City Insurance oferea prețuri cu mult sub tariful de referința pentru vehicule autotractor (TIR) si autoutilitare de peste 16 tone. Vehicule de care în mod normal societățile de asigurare se feresc, fiind considerate păguboase, cu daune frecvente și mari, prima de asigurare fiind plafonată.

ASF știa acest lucru, întrucât Consiliul Birourilor din Europa sesizase că la capitolul “Carte Verde”, City Insurance avea întârzieri la plata și expunere pe trei state europene de peste 50 milioane euro, ceea ce reprezenta exact suma pe care City Insurance susținea că o are în contul din Elveția. Numai că banii și contul elvețian nu existau în realitate, fiind o minciună care funcționa de peste nouă luni de zile.

Un control amânat prin vot

În data 30.05.2018 s-a discutat în Consiliul ASF nota privind analiza îndeplinirii în sarcina societății Asigurare-Reasigurare City Insurance SA prin Deciziile ASF nr. 463/04.04.2017 și nr. 1032/2017 precum și Nota de informare transmisa de BAAR referitoare la sesizarea de la Consiliul Birourilor cu privire la Societatea City Insurance SA.

Ambele note confirmau lucruri interesante. SAR City Insurance SA nu utilizase nici un euro din cei 50 milioane euro vărsați în așa-zisul cont curent deschis la Axion Swiss Bank. Se vedea foarte clar că așa-zisul împrumut nu era folosit pentru obiectivele economice ale societății City Insurance, dar ASF avea orbul găinilor.

Mai mult creșterea cererii de rambursare daune externe în evidentele City Insurance SA la finalul lunii martie ajunsese la 32 milioane euro, ceea ce confirma apropierea de suma 50 milioane de euro expunere pe Carte Verde care era sesizata de Consiliul Birourilor la BAAR.

În ciuda evidențelor, realizarea unui control a situației la City Insurance având ca obiect verificarea modului de constituire a rezervelor de daună, verificarea informării trimisă de BAAR, verificarea programului de reasigurare, verificarea plăților efectuate și încasărilor obținute în baza polițelor, verificarea modului de instrumentare și plata despăgubirilor în dosarele de daună a fost respinsă la vot în data de 30.05.2018. Propunerea de control a fost respinsa cu un vot pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere.

Începe destrămarea minciunii. După 4 ani…

Primul control la adresa lui City Insurance SA privind indicatorii financiari a fost discutat în martie 2020 și a confirmat situația dezastruoasa existentă încă din 2016 la societate, respectiv lipsa de lichiditate. Printr-un joc al dosarelor de daună, societatea grupa mai multe dosare de dauna și aștepta încasarea noile prime brute subscrise din contractele de asigurare pentru a plăti păgubiții.

De ce City Insurance SA țineau blocate niște sume importante de bani într-un cont elvețian, la Axion Swiss Bank, în loc să plătească daunele era o întrebare legitimă pentru orice membru ASF. Dar pe care nimeni nu părea că vrea în mod serios să o pună.

O stare de negare a realității sau complicitate la cel mai înalt nivel. Pentru că banii nu existau. Contul nu exista. Totul era o joc piramidal din care câștigau doar câțiva inițiați. De plătit, plăteau proștii…