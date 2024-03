Social Făina are o dată de expirare diferită. Valabilitatea, în funcție de sortiment







Făina are o dată de expirare diferită. De exemplu, făina integrală conține mai multe uleiuri decât făina rafinată, iar făinurile fără gluten care conțin nuci sunt bogate în grăsimi, astfel că aceste făinuri pot râncezi mai repede.

Făina trebuie să fie albă sau de culoare crem, cu o textură netedă, uscată și cu o aromă neutră. Poate avea câteva cocoloașe, dar acestea ar trebui să se dizolve cu ușurință atunci când făina trece prin sită. Dacă făina este cenușie sau îngălbenită, conține cocoloașe din cauza umidității sau are un miros de mucegai, acru sau în general neplăcut, este timpul să o arunci.

Mai jos vă prezentăm perioada de valabilitate pentru mai multe tipuri de făinuri:

Făină universală: Aproximativ 1 an Făină pentru pâine: 4 până la 6 luni Făină pentru prăjituri: între 6 luni și 1 an Făinuri de nuci (migdale, nucă de cocos etc.): 3 până la 6 luni Făină de patiserie: 6 luni până la 1 an Făină autogresată: 4 până la 6 luni Făină integrală de grâu: de la 3 la 6 luni.

Făina are o dată de expirare diferită. Sursa foto: Pixabay

Cum trebuie păstrată

La fel ca multe alte produse, făina durează mai mult dacă nu este expusă aerului circulant. Cea mai bună modalitate de a prelungi durata de valabilitate a făinii este să o păstrezi într-un recipient etanș sau într-o pungă de congelare sigilabilă la temperatura camerei sau, chiar mai bine, în frigider sau congelator. Temperaturile mai scăzute încetinesc descompunerea și eventuala deteriorare a alimentelor.

Fiecare pungă de făină are imprimată pe ea o dată de valabilitate sau de expirare. Dacă transferați făina într-un recipient etanș înainte de a o depozita, etichetați recipientul cu data de expirare înainte de a arunca ambalajul original al făinii.

„Făina nu ar trebui să aibă miros, sau cel mult un miros minim de nucă sau dulce. Când făina s-a stricat, are un miros mai acru sau mai asemănător lutului”, spun nutriționiștii. Deși mirosul este în mod obișnuit destul de subtil, ar trebui să îl puteți percepe.

Făina are o dată de expirare diferită. Sursa foto: Pixabay

Cât de periculos este consumul de făină expirată

Consumul de făină expirată, în general, nu are consecințe semnificative. De cele mai multe ori, nimic nu se întâmplă în afară de faptul că produsele coapte nu au un gust bun.

Cu toate acestea, există o mică șansă ca consumul de făină expirată să vă îmbolnăvească. Dacă făina râncedă conține cantități mari de micotoxine, vă puteți îmbolnăvi. Micotoxinele sunt compuși toxici produși de anumite tipuri de mucegai.

Însă făina cu atât de mult mucegai are un miros acru destul de puternic, pe care cel mai probabil îl veți percepe imediat ce ați deschis punga sau recipientul, informează ziarulromanesc.de.