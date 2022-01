Nici vedetele nu au scăpat de șoc. I-a picat fața când a văzut factura la energie

Facturile enorme venite la început de an au șocat și vedetele, nu doar oamenii de rând. Dani Oțil este primul din breasla tv care a decis să își facă revota publică, susținând că a luat deja măsuri pentru a face economie la energie electrică. Deși a făcut multe glume în modul de a-și expune nemulțumirile, totuși vedeta a vorbit despre un adevăr prin care trec mulți români la începutul lui 2022.

Discuția a fost lansată de către Răzvan Simion, care și-a întrebat colegul cum se simte, amuzat fiind de starea acestuia de irascibilitate. În stilul caracteristic, Dani Oțil susține că ziua i-a fost stricată și a primit doar factura la energie, nu și cea de la gaze. Vedeta nu înțelege de unde are acest consum și a făcut consiliu de familie pentru a reduce din aparatele electrice. Soția, copilul și pisica au fost trași la răspundere pentru becurile rămase mereu aprinse în casă.

„Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat măsuri de precauție.

L-am tăiat și pe ăla mic de la diverse lucruri, care i se încălzesc electric. L-am scos și din priză. Cine aprinde atâtea becuri? Că eu tot sting. Mi-am stricat ziua. Dacă vezi factura la curent îți strică ziua. Încă nu au venit gazele. La noi, în camera bebelușului sunt 27 de grade. Copilul nu e în camera bebelușului, dar cică acolo îl schimbăm și să fie cald. O să ziceți că sunt zgârcit, că… Cel mai frig se face în pivniță, unde se duce pisica. Am vorbit și cu pisica”, a spus Dani Oțil.