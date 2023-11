FACIAS dezvăluie adevărata dimensiune a „tunului” cu vaccinurile. „Procurorii confirmă astăzi ceea ce Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat încă de anul trecut. În 2022 FACIAS sesiza oficial DNA în privința contractelor de achiziție pentru vaccinurile împotriva COVID-19, ba chiar a dat în judecată Ministerul Sănătății pentru ca a ținut secrete aceste contracte.

Semnele de întrebare ridicate de FACIAS

FACIAS a fost unul dintre primele organisme din România care a ridicat semne de întrebare privind modul în care au fost efectuate achizițiile de vaccinuri COVID-19, aducând în atenția DNA posibile nereguli și risipa de fonduri publice. Concret, reprezentanții statului au contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin, în condițiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane.

În aceste condiții, deși la data de 1 ianuarie 2021 existau deja achiziționate 37 de milioane de doze, suficiente pentru vaccinarea a peste 23 de milioane de români, reprezentanții statului au luat o decizie foarte ciudată și controversată: au suplimentat cu încă 52 de milioane de doze, în valoare totală de peste 1 miliard de euro.

Asta este și prejudiciul pe care DNA îl impută decidenților din acea perioadă, fostul premier Florin Cîțu și foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. FACIAS solicitase Ministerului Sănătății încă din luna mai să renegocieze contractele și să spună cine sunt persoanele responsabile cu evaluarea și semnatare pentru cumpărarea unui număr uriaș de doze”, spune FACIAS într-un comunicat de presă.

FACIAS: România a folosit în jur de 20% din dozele de vaccin

De altfel, anterior, în corespondența purtată cu FACIAS, Ministerul Sănătății spunea la începutul acestui an faptul că au fost achiziționate 35.455.180 de doze de vaccin din care au fost administrate 16.919.549 de doze. Din dozele rămase, au expirat 8.815.139.5 de doze, au fost vândute aproximativ 3,5 milioane și donate altor țări în jur de 2,2 milioane. Ministerul spune că va încerca să anuleze toate dozele pe care România le mai are de primit, în decursul acestui an.

Practic, din cele aproximativ 100 de milioane de doze de vaccin, România a folosit în jur de 20%.

FACIAS a atras atenția în privința mai multor cheltuieli făcute complet aiurea în perioada pandemiei.

„Tunul de 1 miliard de euro nu este singurul reclamat de FACIAS din perioada pandemiei. A fost depusă o plângere penală la DNA și pentru posibila săvârșire a unor infracțiuni de corupție cu ocazia achiziționării, în luna mai 2020, de către Societatea de Administrare a Participațiilor Statului în Energie (SAPE) a cca. 100.000.000 de măști faciale de uz medical din Vietnam, pentru suma de 148.314.000 lei (aprox. 30 milioane USD), care au fost valorificate prin vânzare doar în procent de 5%. În total, toată această „afacere” a costat România 148.314.000 lei”, mai spune FACIAS.

FACIAS a sesizat și Parchetul Militar

A fost sesizat și Parchetul Militar pentru faptul că întreaga campanie de vaccinare a încălcat dreptul pacienților la informare medicală, din cauza faptului că efectele adverse ale vaccinurilor nu au fost comunicate.

„În plus, FACIAS a sesizat și Parchetul Militar de pe Lângă Tribunalul Militar București cu privire la coordonarea activităților de informare și comunicare pentru personalul medico-sanitar și publicul larg a datelor relevante despre efectele adverse ale vaccinurilor împotriva COVID-19.

Prin modul în care a fost concepută procedura de lucru a informării pacienților cu privire la efectele adverse ale vaccinurilor, a fost încălcat dreptul pacientului la informația medicală, prev de art 4 și urm. din Legea nr 46/2003 privind drepturile pacientului, precum și de art. 5 din Convenția de la Oviedo a Consiliului Europei, în condițiile în care, în mod incontestabil, vaccinarea este o intervenție medicală în sensul art 1 lit. d din lege”, subliniază FACIAS.