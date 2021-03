Faceboxul este în plină desfășurare. Lucrurile au explodat din nou în seara zilei de trei martie, după ce Romi Neguș, un luptător de K1, a postat din nou un live pe facebook.

Pe numele său real Romulus Markovics, zis Romi Neguș, l-a chemat pe Mircea Nebunu la o luptă față în față. De cealaltă parte, Vali Nebunu, fratele lui Mircea Nebunu, s-afolosit tot de un live, și tot pe facebook. Vali a povestit că o brigadă a Sportivilor a mers la Zalău pentru a regla conturile cu Neguș. Acum, o luptă între grupările de interlopi pare inevitabilă. De altfel, surse din Poliția Română a declarat pentru EvZ că cele două grupări sunt monitorizate 24 de ore din 24.

După primul meci de live-uri, lucrurile păreau că se calmează. Nu a fost așa, deoarece Romi Neguș a postat un film în care Mircea Nebunu și un anume Vice, îi spuneau că nu au vrut să îl bată.

„Nu ți rușine mă să îmi faci mie live. Te împing aștia în față să îmi faci mie live. De două săptămâni în continuu vă zic să facem o întâlnire. Evițați. Am pus convorbirea aia pe facebook dintre mine și Mircea. A zis Mircea că vine la Cluj. Cine a venit la Cluj? Mascații? Numai cu Poliția, numai cu Poliția? Mă Vice, dar tu te cerți cu telefonul. Și tu și Vali. Numai aberații. Că ați fost la Zalău. Când vreodată, mă! Nu era normal să vă înregistrez să vadă toată lumea cum stă treaba. Ce vroiai să faceți treaba, pe vrăjeală, pe manglă. Voi faceți războaie, dar pe youtube”, a spus Neguș, în live-ul de pe trei martie.

Chemați la o confruntare față în față. Faceboxul este în plină desfășurare

În continuare, Neguș a lansat o serie de acuzații spre Vali Nebunu, fratele lui Mircea Nebunu. Neguș a spus despre Vali că ar fi furat miere de albine, din Olanda. În plus, Neguș insistă ca Sportivii să vină la o confruntare directă, pentru a se stabili supremația dintre ei.

„Băi, aveți numărul meu. Dacă chiar sunteți calificați, sunați-mă să ne vedem. I-am spus la Mircea Nebunu de 100 de ori să vină să se vadă cu mine. Refuză. Uită-te ce scria ziarele de Mircea Nebunu, la DIICOT, 16, numa pe prăduială, numai pe manglă … Am vorbit cu Mircea să vină la Cluj să se întâlnească cu mine. Cine a venit mă la Cluj, să se întâlnească. Ați trimis mascații mă? Tu să te întâlnești cu mine? Vorbești de fapte mă vagabondule, no name din orice privință. Băi, dacă sunteți băieți adevărați nu manglitori, lăsați live-urile și șto-urile. Sunați-mă, aveți numărul meu. Oricând. Mircea, pentru tine sunt șef …”, a spus Neguș.

Premiu de 10.000 de euro

Markovics le-a spus sportivilor că le da un premiu de 10.000 de euro, celui care va sta în ring cu el, mai mult de un minut.

„Băi, oricare dintre voi dacă rezistați un minut cu mine, vă dau 10.000 de euro. De ce nu explicați la lume de ce suntem certați? Cum ați vrut să îl executați pe finul meu de 10.000 de euro și nu v-am lăsat să vă faceți treaba. Peste mine nu treceți mă. Dacă veneați la Cluj vă trimiteam în saci acasă”, a mai spus Neguș.

Atacul direct s-a dat spre Vali Nebunu, care pare cel mai vocal membru al grupării Sportivilor.

„Băi Vali, ce-ai furat tu în Olanda, când ai fost la Demi? Și acum îi datorezi la Demi 150 de euro. Nu ai furat tu miere de albine? Și acum îi datorezi la Demi 150 de euro, că te-a scos de la pârnaie. Băi Mircea, vin-o mă să te întâlnești cu mine, nu mai fă gălăgie pe facebook. Aici nu e Italia, nu e Austria, e vorba despre doi bărbați, dacă aveți tupeu sunați-mă și veniți la întâlnire”, a mai spus pe live, Romi Neguș.

„Am vrut să te batem rău de tot”. Faceboxul este în plină desfășurare

De partea cealaltă, Vali Nebunu a reacționat și el pe data de 4 martie, tot cu un live. Vali Nebunu a povestit despre momentul care l-a iritat la maxim pe Romi Neguș, care a avut loc la Zalău, pe data de 21 februarie 2021. În plus, Vali Nebunu l-a asemuit pe Neguș cu o ”căprioară fricoasă”.

„În primul rând de ce minți, de ce dai filmările alea de pe facebook, de pe youtube că l-ai înregistrat pe Vice, și pe Mircea, frate-miu. Ăla de rușine, Mircea, nu a vrut să zică că te batem. Ăla are respect, are inimă, e sufletist. Am vrut să te batem rău de tot. Dar ai avut norocul ăsta. Tu nu vezi că nu mai ai somn. Dormi pe facebook, pe youtube, dai rapoarte peste tot, nu ai cum să ne închizi tu pe noi. De ce minți tu pe facebook încontinuu. Trupa noastră a fost la Zalău pe 11 februarie 2021, și tu te-ai emoționat și nu ai mai vrut să vii acolo”, a spus Vali Nebunu.

Potrivit fratelui șefului Clanului Sportivilor, la Zalău a avut loc o scurtă confruntare cu interlopii de acolo. A fost chiar și o intervenție a Poliției. Mai mult, ca să vadă lumea că e adevărat ce spune, Vali Nebunu a postat și o poză la el pe facebook, cu brigada Sportivilor care a fost prezentă la Zalău.

„Finul tău s-a certat cu Vice. Ăștia ai noștri au venit acolo, ți i-a alergat un pic, ți i-a ciomăgit un pic, și tu de înjoseală că a venit nașu-to să îi certe pe ăștiă, fără să îți ceară ție voie. Tu de rușine că a venit Mircea cu toată brigada, ai ieșit pe live, și le-ai zis să îi dea block. Ți i-am alergat pe finii tăi la tine acasă. Nu ai fost în stare să vii la Zalău. Cum dracu vii tu la București, că nu ești în stare de vii la Zalău. După opt ore ți-a pus Micea poze, la Hotel Royal, să vezi unde suntem”, a spus Vali Nebunu.