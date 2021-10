Facebook, WhatsApp și Instagram, cele mai utilizate rețele sociale, au picat în România, luni seară

Luni seară, în jurul orei 19, Facebook, WhatsApp și Instagram au picat. Ultilizatorii nu România nu mai pot accesa cele mai importante rețele sociale. La momentul transmiterii acestei știri, nu se cunosc detalii cu privire la cauza defecțiunii.

Potrivit primelor informații apărute în mass-media internaționale, aplicația Facebook a picat la nivel mondial, raportări de nefuncționare venind atât de America de Nord și de Sud, cât și din Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

Facebook, WhatsApp și Instagram au picat în România

Utilizatorii care au încercat să intre pe versiunea de desktop a WhatsApp au fost întâmpinaţi cu mesaje privind lipsa conectării „This site can’t be reached” sau „Computer neconectat. Asiguraţi-vă că computerul dvs. are o conexiune activă la internet”, în timp ce pe versiunea de aplicaţie mesajele nu se transmit.

La conectarea pe Facebook, mesajul este „This site can’t be reached. Check if there is a typo in ro-ro.facebook.com. If spelling is correct, try running Windows Network Diagnostics”. Acelaşi mesaj apare şi la încercarea de conectare pe Instagram.

Amintim că și pe data de 1 octombrie 2021 a avut loc un episode similar, când au fost afectate mai puține dispozitive.

Utilizatorii serviciilor Facebook şi ale aplicaţiilor Instagram, WhatsApp şi Messenger nu şi-au putut accesa luni conturile în diverse părţi ale lumii, a informat portalul Downdetector care citează utilizatorii, transmite şi EFE.

Zeci de mii de utilizatori de Internet din România, Statele Unite, Mexic, Franţa, Norvegia, Grecia şi alte ţări au raportat că nu au putut accesa serviciile Facebook şi Instagram.

La aplicaţia WhatsApp, când utilizatorii trimit mesaje, apare mesajul „se conectează” şi pictograma ceasului, dar conţinutul nu este trimis la destinatar.