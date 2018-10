Face Iohannis pași înapoi la Strasbourg? „În România există dezbatere politică”

Klaus Iohannis a răspuns europarlamentarilor care au vorbit despre România, în dezbaterea din plenul PE, în privința viitorului UE.





„În acești 30 de ani, România s-a schimbat profund. Suntem o țară din Est, care crede în democrația de tip european. România este o țară cu economie în creștere, care reprezintă un pol de stabilitate, este o țară care aspiră la statul de drept”, a susținut șeful statului.

Iohannis a dat asigurări că România este un stat de drept, democratic, și că în țară există dezbatere politică. „În România există o dezbatere politică și există o democrație foarte vie. Nu vreau să intru in detalii ale dezbaterii interne din România. Vă asigur că eu sunt hotărât să rămân implicat pentru a le garanta românilor păstrarea democrației, păstrarea principiilor statului de drept și continuarea luptei împotriva corupției”, a transmis președintele.

Șeful statului a mai susținut că este democratic să existe controverse în orice țară europeană. „În România, cetățenii au spus clar ce vor, iar eu, care am fost ales de un număr semnificativ de români, am înțeles că ei doresc să continui acest mesaj, cu care am început pentru o Românie democratică, europeană, care păstrează intact statul de drept și care luptă cu rezultate notabile împotriva corupției. Că există controverse, este adevărat, dar ce democrație parlamentară af fi aceea fără controverse. Din această lupta va câștiga România europeană”, a spus Iohannis.

Participarea președintelui la ședința plenară a PE are loc în contextul seriei de dezbateri privind viitorul Uniunii Europene, la care sunt invitaţi şefii de stat şi guvern din statele membre ale Uniunii. Această inițiativă a fost lansată în ianuarie 2018 și va continua până la sfârșitul mandatului actualului Parlament European, în mai 2019. Tot în sesiunea din a doua parte a lunii octombrie trebuia să se voteze în plenul PE și rezoluția în privința statului de drept din România, însă s-a amânat pentru luna noiembrie, pentru a nu se intersecta cu discursul lui Iohannis.

