Fabulos! Din ce câștigă o româncă 40 de mii de dolari pe zi

Se joacă și ajută copii și părinți să se relaxeze, iar asta îi aduce un venit inimaginabil: 40 de mii de dolari pe zi. Este adevărat, nu toți banii îi intră în buzunar deoarece ratingul de țară îi reduce venitul.





Izabela Stress este o tânără din Suceava, cea mai de succes vloggerită din România, potrivit viva.ro.

Izabela a descoperit o metodă de a face bani pe YouTube cu ajutorul slime, își învață abonații cum să se joace cu gelatina colorată.

Tânăra are 6.447.453 de abonați pe un canal, iar un film i-a adus 516 milioane de vizualizări și în total are peste 4 miliarde de vizualizări, un record pentru România. Ea mai are un canal de YouTube cu 2.119.021 de abonați. La 10 milioane de vizualizări pe zi, se pare că venitul estimat zilnic este de 40.000 de dolari (15 millioane pe an), bani ce vin de pe urma reclamelor integrate în filmulețe, arată viva.ro.

Potrivit unui site specializat în calcularea câştigurilor canalelor de YouTube, citat de Libertatea, Izabela Stress câştigă, în fiecare lună, între 60.000 şi 980.000 de dolari, în funcţie de utilizatorii care o urmăresc. Deoarece sumele încasate de vloggeri sunt calculate în funcţie de ratingul ţării din care provin utilizatorii, tânăra încasează în jur de 50.000 de euro lunar. Slime este noua pasiune a copiilor de toate vârstele. Un fel de plastilină gelatinoasă pe care o pot prepara în casă a devenit subiectul principal de discuție printre școlari și adolescenți. Toți caută filme pe youtube din care să învețe cum să prepare în casă, fac schimb de rețete, caută combinațiile perfecte.

Nu este greu de făcut, ba chiar ar putea să deschidă apetitul copiilor pentru chimie, însă principulul ingredient este borax-boratul de sodiu. Acesta are multiple întrebuințări, printre cele mai cunoscute fiind la fabricarea detergenților și a săpunurilor. Trebuie utilizat cu foarte mare grijă pentru că, dacă intră în contact cu pielea sau cu ochii, duce la apariția inflamațiilor. Praful de borax poate fi și inspirat și, odată ajuns în tubul digestiv produce iritații, iar în cantități mari chiar decese, atenționează specialiști citați de site-ul totuldespremame.ro.

Cunoscut sub numele de Gak, slime nu este o noutate. Reţete pentru prepararea acestei paste au circulat pe internet de zeci de ani, însă noilea modele, cu tot felul de variaţii de culori şi sclipici, au explodat în popularitate în social media.

