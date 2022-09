Ezotericii din Rusia văd sfârșitul războiului din Ucraina. Ghicitoarele în tarot, oamenii de bază ai lui Putin

Într-un videoclip postat recent, ghicitoarea de tarot AliSA și-a asigurat audiența că „Rusia va fi învingătoare”. Femeia a spus aceste lucruri într-o sesiune de tarot despre rezultatul războiului cu Ucraina. Clipul postat pe Youtube a strâns peste 25.000 de vizualizări.

În acea sesiune de tarot, clarvăzătoarea a prezis că războiul se va încheia în ianuarie. Previziunea a fost făcută când așeza cărți de tarot pe un birou decorat cu cutii de argint, o clepsidră și un recipient marcat „uși divine”.

Oamenii sunt tot mai atrași de tarot

Yelena Alexeeva, un astrolog din orașul central rusesc Ekaterinburg a spus că a observat că oamenii sunt din ce în ce mai atrași de surse alternative de informații. Acest lucru se întâmplă, mai ales, de la invazia armatei ruse în Ucraina. „Nivelul de haos a crescut. Și nu doar în Rusia, ci și în lume în general”, a spus Alexeeva, care s-a mutat recent în stațiunea montană armeană Dilijan împreună cu iubitul ei.

Cei care practică tarotul, numerologia, astrologia și alte astfel de activități se laudă cu sute de mii de urmăritori pe site-urile de socializare. Videoclipurile publicate de bloggerul de tarot AliSA, care s-a alăturat YouTube în 2018, au fost vizionate de aproape 12 milioane de ori.

Popularitatea spiritualității și misticismului în Rusia are o istorie lungă. Prăbușirea economică și haosul social care au însoțit sfârșitul Uniunii Sovietice au distrus încrederea în instituțiile guvernamentale, precum și în știință și medicina convențională.

Popularitatea vindecătorilor a revenit odată cu pandemia

Vindecătorii psihici, Anatoly Kashpirovsky și Allan Chumak, au atras un public uriaș cu tehnicile de hipnoză în anii 1990. Cei doi pretindeau că vindecă bolile telespectatorilor. Pe măsură ce pandemia de COVID-19 a cuprins Rusia, o parte din popularitatea de care se bucurau ezotericii în anii 1990 părea să revină.

Vânzările de cărți despre ghicire, practici spirituale și gândire pozitivă în Rusia au crescut cu 53% anul trecut, potrivit datelor de la gigantul de publicare Eksmo-AST. Cererea de cărți de tarot pe piața online rusă Wildberries a crescut cu 486% în aceeași perioadă.

Nu numai că Kashpirovsky a revenit pe undele radio în timpul pandemiei, dar cultele au câștigat popularitate și au apărut noi opțiuni de răsfăț în ezoterism. „Cafeaua noastră a devenit foarte populară printre locuitorii Moscovei”, a spus un reprezentant al magazinului Coffee & Tarot, care s-a deschis în capitala Rusiei anul trecut. Magazinul oferă lecturi de tarot și servicii de ghicire într-o cafenea.

Credința în Dumnezeu și cea în superstiții

În Rusia, credința în superstiție pare adesea să se suprapună cu religia. Un total de 71% dintre ruși urmează credința creștină ortodoxă. Cu toate acestea, doar aproximativ jumătate dintre respondenți se consideră oameni religioși, potrivit unui sondaj realizat în luna mai Levada Center.

Lida Pavlova, proprietarul magazinului Modern Magic din Moscova, consideră că „Oamenii au avut întotdeauna nevoie de moduri mistice de a comunica cu lumea și cu ei înșiși”. În schimb, Pavlova este îngrijorată de sancțiunile internaționale impuse ca urmare a invaziei din Ucraina. Ea crede că aceste pachete de măsuri vor perturba aprovizionarea Rusiei cu bunuri ezoterice de înaltă calitate.

„La începutul anilor 2020, am primit în sfârșit o varietate de produse de calitate. Ce se va întâmpla în Rusia cu această diversitate a pieței acum… nu este clar”, a spus ea. La magazinul Coffee & Tarot din centrul Moscovei nu există astfel de temeri. „Turiștii vin la noi din diferite orașe, iar oameni din alte țări comandă și consultații online de la tarologii noștri”, a spus reprezentantul Coffee and Tarot, informează The Moscow Times.