Extravaganță totală pentru Shelly! Locuiește într-un apartament ultra luxos din București. Cât costă chiria pe o lună?

Selly este la momentul actual cel mai îndrăgit adolescent de către tinerii din toată țara. Acesta a făcut un vlog pe Youtube în care și-a prezentat noul apartament de lux și a povestit care este motivul pentru care a decis să stea în chirie.

„În momentul de față, pentru apartamentul în care locuiesc ,plătesc o chirie de 2.050 de euro plus TVA. La chestia asta se adaugă și alte sume, precum 100 de euro locul de parcare pe lună, plus TVA și acolo, plus 200 de euro pe lună pentru parasolarul de pe balcon, așadar 2350 de euro pe lună plus TVA pentru locul ăsta în care eu stau. Asta e chiria.

Într-un an în care eu stau aici, cheltui practic 28.200 de euro, plus TVA. O grămadă de bani, o sumă foarte mare de bani. Așadar, de ce să plătesc an de an acești bani și la final să nu am nimic? Hai să ne gândim cât ar fi costat apartamentul ăsta dacă l-aș fi cumpărat. Apartamentele din acest complex nu se vând, toate sunt de închiriat. Luând în calcul zona, toate facilitățile apartamentului și ale complexului, aș estima valoarea lui la 500.000 de euro plus TVA”, a spus Selly după ce le-a prezentat fanilor lui camerele spațioase și dotările din casă.

Despărțirea 5GANG a șocat fanii

Membrii trupei 5GANG au făcut în urmă cu ceva timp un vlog în care au anunțat că nu se mai regăsesc în proiectul care i-a consacrat.

”Proiectul 5GANG vă lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul concert îl vom avea pe 19 septembrie și ultimul mare proiect al nostru vă fi filmul care vă ieși în decembrie și pe care sper să îl vedeți cu toții. A fost un proiect senzațional, pe care l-am făcut alături de niște prieteni extraordinari. Pentru noi a fost superb să vă avem alături. A fost superb să știm că am pornit din nimic și am reușit să construim treaba asta. Vă iubim pe toți, sunteți extraordinari și vreau să vă spun că ne vedem la film, în decembrie”, a spus Selly pe scenă, în fața mulțimii.

”Gândiți-vă că am început acum 4 ani de zile. Gami avea doar 14 ani, eu aveam 16 ani. Am crescut, am evoluat și ne dorim să facem și alte lucruri. Considerăm că am făcut tot ce se putea face cu proiectul ăsta. Am doborât atâtea recorduri, am scos atâtea piese și chiar nu vrem să îl forțăm mai mult decât este cazul. Am făcut-o cât timp ne-am regăsit în treaba asta și cât timp ne-a venit natural. Acum poate o să mai scoatem una sau două piese, nu știm sigur. Cu siguranță vom scoate filmul, însă cam atât. Nu vrem să facem ceva care să se simtă pentru noi artificial, doar de dragul banilor și al profitului. Nu ne mai regăsim atât de mult în genul ăsta de piese. Mădălin vrea să facă și el muzică serioasă”, a spus Selly, potrivit PRO FM.