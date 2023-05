Extratereștrii ar putea trăi pe lunile lui Uranus. Oamenii de știință spun că acestea ar putea avea oceane

Planeta, aflată la trei miliarde de kilometri de Pământ, are pe orbita sa 27 de sateliți cunoscuți, care poartă numele unor personaje ale scriitorilor englezi celebri William Shakespeare și Alexander Pope.

NASA a reexaminat datele provenite de la nava sa spațială Voyager 2, care a vizitat Uranus în 1986.

Ei sunt acum convinși că patru dintre sateliți – Ariel, Umbriel, Titania și Oberon – ar putea ascunde oceae uriașe la câțiva kilometri adâncime sub gheață.

Și, prin urmare, ar putea fi pline de viață extraterestră…

Julie Castillo-Rogez, autorul principal de la Jet Propulsion Laboratory al Nasa, a declarat despre această posibilitate: „Când vine vorba de corpuri mici – planete pitice și sateliți – oamenii de știință au găsit anterior dovezi ale existenței unor oceane în mai multe locuri improbabile”.

„Așadar, există mecanisme în joc pe care nu le înțelegem pe deplin.”

„Această lucrare investighează care ar putea fi acestea și cum sunt relevante pentru numeroasele corpuri din sistemul solar care ar putea fi bogate în apă, dar care au o căldură internă limitată.”

Ca urmare a constatărilor, NASA a cerut ca viitoarele misiuni spațiale către această planetă să descopere mai multe. În raport se spune: „Cei cinci sateliți mari ai lui Uranus sunt ținte importante pentru viitoarele misiuni ale navelor spațiale”.

„Pentru a motiva și informa explorarea acestor luni, modelăm evoluția lor internă, structurile fizice actuale și semnăturile geochimice și geofizice care pot fi măsurate de navele spațiale.”

Extratereștrii ar putea recepta semnalele de pe Pământ

„Preconizăm că, dacă lunile au păstrat lichid până în prezent, acesta este probabil sub forma unor oceane reziduale la o adâncime de 30 km în Ariel și Umbriel și mai la puțin de 50 km în Titania și Oberon.”

„Păstrarea lichidului depinde în mare măsură de proprietățile materialelor și, potențial, de circumstanțe dinamice care sunt necunoscute în prezent.”

„Este puțin probabil ca Miranda să găzduiască lichid în prezent, cu excepția cazului în care a suferit o încălzire prin maree cu câteva zeci de milioane de ani în urmă.”

„Am constatat că, deoarece straturile reziduale subțiri pot fi hipersaline, câmpurile lor magnetice induse ar putea fi detectabile de către viitoarele magnetometre bazate pe nave spațiale.”

Luna trecută, un studiu realizat de echipa de la Universitatea din California a analizat dacă viața extraterestră inteligentă ar fi putut răspunde la semnalele trimise de pe Pământ în spațiul cosmic.

Experții au analizat semnalele pentru a vedea dacă acestea ar fi putut ajunge la ținta lor, iar apoi au dedus că, dacă ar ajunge – am putea primi un răspuns în anul 2029.

Howard Isaacson, de la Universitatea din California, a vorbit cu PopSci și a declarat: „Aceasta este o idee celebră a lui Carl Sagan, care a folosit-o ca temă de complot în filmul Contact”.

Cercetătorii și-au explicat procesul publicându-și rezultatele în lucrarea intitulată „The Breakthrough Listen Search for Intelligent Life: Întâlniri apropiate ale stelelor cu cele mai strălucitoare transmisii terestre”. (Sursa: Thrower – Aliens could be living on Uranus’ moons as experts predict there may be oceans. Mirror)