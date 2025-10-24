Expoziție. „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă", o celebrare a relațiilor autentice într-o lume divizată

Expoziție, începând cu 31 octombrie 2025, La Mița Biciclista - Stabiliment Creativ deschide publicului una dintre cele mai emoționante manifestări ertistice ale anului: „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă", în etajul 2 și mansarda din strada Biserica Amzei. Vizitatorii sunt invitați să descopere poveștile și spațiile intime unor prietenii, iubiri și legături umane care au rezistat dictaturii, războiului și trecerii timpului și să reflecteze asupra propriilor întâlniri decisive.

Curatoriată de Andreea Apostu și Edmond Niculușcă, „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă" continuă tradiția expozițiilor de amploare organizate anual de La Mița Biciclista - Stabiliment Creativ, după succesul înregistrat de ”Țara din care venim. Primii 35 de ani” (2024-2025) și ”Monica Lovinescu. Vocea care ni s-a dat” (2023-2024). Fiecare dintre acestea a adus peste 30.000 de vizitatori în casa istorică de pe strada Biserica Amzei.

„Când lumea se închide din nou în frică și neîncredere, aducem în atenția publicului câteva întâlniri exemplare — prietenii și iubiri care au traversat cele mai întunecate decenii ale secolului XX”, explică echipa curatorială:

Lena Constante și Harry Brauner – dragostea care a supraviețuit detenției politice.

Conceptul expozițional a prins viață printr-o nouă colaborare a echipei curatoriale cu arhitecții Attila Kim și Cristina Iordache (design expozițional) și scenografa Velica Panduru. Într-un parcurs al emoției și reflecției, publicul va descoperi:

Obiecte-martor ale acestor întâlniri – peste 150 de relicve, parte a universului intim ale acestor povești expuse public pentru prima dată;

create de , și ; Pădurea de mesteceni din mansardă – un spațiu al întâlnirii cu propriile amintiri și emoții.

Unul din șase oameni se simte singur, iar singurătatea și izolarea socială au consecințe grave asupra sănătății, atrage atenția un raport OMS de anul acesta.

„Într-o lume în care apropierea se măsoară în like-uri, am ales să vorbim despre întâlniri reale. Atât de vii și de sincere, încât au pus uneori sub semnul întrebării sensul vieții și al omului”, spun curatorii expoziției. Aceștia își propun ca tema să deschidă conversații despre cum se construiesc relații autentice într-o lume complicată. Astfel, programul educațional al proiectului va cuprinde și ateliere tematice, conferințe și mese rotunde.

Expoziția se poate vizita în perioada 31 octombrie - 1 februarie 2026, de luni până joi, în intervalul 17:00 – 21:00 și de vineri până duminică, între 12:00 și 21:00.

Biletele sunt disponibile online, pe bilete.lamitabiciclista.ro. Costul unui bilet este de 25 de lei pentru elevi, studenți și pensionari, 50 de lei acces general și 100 de lei pentru tururi ghidate de 2 ore. Reducerea de 50% se aplică pentru accesul general al elevilor, studenților și pensionarilor. Expoziția beneficiază de sprijinul Casa Paleologu, Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Municipiului București.