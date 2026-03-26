Exporturile de crab albastru din Venezuela, blocate. Industria rămâne fără principalul client

Exporturile de crab albastru din Venezuela, care ajunseseră la zeci de milioane de dolari anual, au fost oprite brusc după ce accesul pe piața americană a fost suspendat, lăsând fără activitate mii de pescari și procesatori, potrivit Sea Food News.

Pe plajele lacului Maracaibo, pescarii obișnuiau să descarce zilnic capturi consistente, în urma unor ore lungi de muncă. Coșurile încărcate cu crabi erau cântărite și așezate lângă alte capturi, într-un ritm alert. „Optzeci și trei!”, a strigat un supraveghetor înainte de a nota într-un caiet numărul de kilograme de crustacee proaspete. În doar șapte ore, pescarii reușeau să adune sute de exemplare dintr-o specie foarte apreciată în Statele Unite, atât pentru gust, cât și pentru costul redus.

„E delicios. Are gust de homar”, a comentat Jennifer Nava, purtătoare de cuvânt a pescarilor din El Bajo, Paraíso și San Benito. „Este foarte popular în Statele Unite”, a remarcat Nava.

Deși contextul regional a fost tensionat, blocarea exporturilor nu a fost determinată de factori militari sau energetici, ci de o prevedere legală din Statele Unite legată de siguranța mediului marin. Reglementarea aparține Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) și se bazează pe Legea privind protecția mamiferelor marine (MMPA), adoptată în 1972.

În august 2025, Venezuela a fost inclusă pe lista a 12 state care nu mai pot exporta produse pescărești în SUA, deoarece nu au obținut certificarea necesară. Alte țări aflate în aceeași situație sunt Benin, Iran și Haiti, care nu au depus documentația necesară pentru evaluare. În total, aproximativ 89 de state au trecut verificarea, iar alte 34 au primit aprobări parțiale.

Impactul a fost imediat în industrie. Dacă anterior aproximativ 20 de companii se ocupau de procesarea și exportul crabului albastru, în ianuarie mai funcționau doar două unități pe coasta lacului Maracaibo.

„Industria a trebuit să se închidă complet până la o nouă notificare sau până când se vor găsi noi piețe de desfacere”, a explicat Francisco Martínez, președintele Camerei Industriașilor Producători de Crab (Caiproca).

Organizația, care descrie produsul drept „aurul albastru” al statului Zulia, speră că certificarea va fi obținută în aproximativ șase luni.

„Ne adaptăm procesele pentru a respecta reglementările globale privind protecția mamiferelor marine”, a adăugat acesta.

Aproximativ 15.000 de pescari din 14 municipalități — majoritatea din jurul lacului Maracaibo, dar și din Mérida și Trujillo — depindeau de această activitate pentru venituri. Odată cu suspendarea exporturilor, aceștia au rămas fără sursă de trai.

„Mulți oameni au rămas pe stradă”, a afirmat Martínez.

În lipsa unei alternative imediate, unii pescari încearcă să se reorienteze către alte specii, precum corvina sau snook-ul, folosind metode diferite de pescuit.

Până la suspendare, sectorul fructelor de mare din Venezuela era în creștere. Exporturile către SUA au crescut cu 58% între 2019 și 2024, ajungând de la 267 de milioane la 423 de milioane de dolari. Crabul albastru a avut o evoluție rapidă: de la 23,3 milioane de dolari în 2016 la 62,4 milioane în 2021, iar în 2022 a atins 75,6 milioane de dolari, potrivit FAO. Acest produs era prezent în restaurante din Maryland și alte zone de pe coasta de est a Statelor Unite.

Crabul venezuelean, din specia Callinectes sapidus, este același întâlnit în Golful Chesapeake. În ultimul deceniu, acesta a depășit alte tipuri de crabi importați, inclusiv pe cei din Asia. Gustul său este considerat specific, rezultat al mediului în care trăiește, în estuarul Maracaibo, unde se întâlnesc apele râurilor cu cele ale Golfului Venezuelei și Mării Caraibelor.

Prețul redus al produsului venezuelean a generat nemulțumiri în rândul producătorilor din Statele Unite, unde costurile sunt mai ridicate.

„Statele Unite sunt falca lumii, iar crabul albastru este cu siguranță un produs gourmet”, a declarat Martinez.

Reprezentanții industriei americane au avertizat asupra impactului importurilor, mai ales în contextul competiției cu produsele din Asia. Potrivit lui Bill Sielling, vicepreședinte al Asociației Industriilor de Fructe de Mare din Golful Chesapeake, aceste importuri au reprezentat o „amenințare” pentru producătorii locali. Acesta a menționat că taxele de import pentru produsul venezuelean sunt foarte reduse, crescând doar de la 10% la 15% în 2025.

Pe malurile lacului Maracaibo, pescarii primeau aproximativ doi dolari pe kilogram de crab, iar venitul zilnic ajungea la circa 30 de dolari. Aceste costuri sunt mult mai mici decât cele din Maryland, ceea ce explică diferența de preț și competitivitatea produsului venezuelean.

În prezent, industria crabului albastru din Venezuela este în așteptare, în timp ce autoritățile încearcă să finalizeze procesul de certificare necesar reluării exporturilor. Reprezentanții sectorului speră că vor exista acorduri între autoritățile americane și cele venezuelene, nu doar în domeniul energetic, ci și pentru produsele pescărești. Au fost făcute solicitări pentru redeschiderea portalului NOAA, astfel încât documentația necesară să poată fi depusă.

Procedurile pot dura câteva luni, iar până atunci, una dintre cele mai importante industrii locale rămâne blocată, în timp ce alte sectoare, precum creșterea creveților, continuă să exporte către mai multe piețe.