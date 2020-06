Mihaela Rădulescu și austriacul Felix Baumgartner au o relație din 2015 și până acum cuplul a rezistat uzurii relației. Însă, în ultima vreme, cei doi nu au mai posta pe rețele de socializare poze în care apar împreună. Realitate care dă naștere întrebării dacă între cei doi s-a produs o ruptură sau este vorba despre un simplu detaliu.

Mihaela și Felix nu s-au ascuns de ochii publicului de când au o relație și au postat numeroase poze. Fosta jurată de la „Românii au talent” nu a mai postat în ultimele două luni vreo imagine cu ea și iubitul ei.

Stabilită la Monte Carlo, Mihaela Rădulescu a petrecut perioada izolării produsă de pandemie în Principat și a transmis un mesaj fanilor.

„Vă mulțumesc foarte mult, în aceste două lungi luni nu au fost așa de rele datorită vouă. Chiar m-am distrat cu voi (n.r. – anii). Atâta timp cât rămânem împreună, stăm conectați și uniți mereu vom fi bine. Am fost împreună în asta împărțind toate sentimentele indiferent care au fost acestea. În această perioadă am ajuns să vă cunosc mai bine. Acum știu cine este în spatele fotagrafiilor voastre pentru că v-am citit postările și a fost fascinant. De acum vom fi și mai uniți”, a scris fosta vedetă TV.

Mihaela Rădulescu a anunțat, marți, că va dispărea pentru o perioadă de pe rețelele de socializare.

„For now. Nu stiu cum fac altii, dar eu fac acest „detox“ de retele sociale din cand in cand, mai ales dupa o perioada atat de lunga in care am trait prea mult in online, toti. Masura, in toate, e o „cheie“pe care o folosesc fara ezitare, tocmai ca sa tai orice inceput de dependenta, oricare ar fi natura ei.

Cei care ma urmariti de mai mult timp, stiti ca am obiceiul sa „dispar“ cu zilele sau chiar saptamanile, deci procedura nu va surprinde. Altii, mai putin dispusi sa accepte o simpla rigoare personala, gasesc imediat explicatii paralele, exact ca din universuri paralele – sigur i s-a intamplat ceva, sigur e vreun dezastru in amor sau vreo tulbure problema existentiala. Si, al doilea pas dupa ce-si imagineaza, il fac catre barfa, stire, „stiu eu sigur“, „da‘ sa nu spui ca stii de la mine“.

Am un antrenament de zid pentru aceste avioane de hartie – se tot izbesc de mine, dar nu simt nimic. Am recapatat toti niste culoare de libertate, iar eu simt nevoia sa le folosesc excesiv.

Sa ma duc pe coclauri, sa merg pe jos, sa ma uit la amanuntele spectaculoase ale naturii, de la melci la… stele, sa imi tin mintea ocupata cu ce vreau sa fac, cu ce muncesc, cu gandurile, dorurile si placerile mele, nu ale altora.

Daca pare vreun soi de egoism, va asigur ca nu e. Daca pare o idee buna, va asigur ca merita incercata, din cand in cand. Pe curand”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.