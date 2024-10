Explozii la ambasada Israelului din Copenhaga. Poliția investighează un posibil atentat

O serie de explozii au fost semnalate în această dimineață în vecinătatea Ambasadei Israelului din Copenhaga. Autoritățile locale au inițiat o investigație pentru a stabili responsabilități.

Poliția daneză a declarat a fost vorba despre două deflagrații. Din fericire, au precizat oficialii, nu au existat victime omenești.

Poliția daneză a anunțat că investighează două deflagrații care s-au produs în vecinătatea ambasadei Israelului din Copenhaga. Polițiștii au precizat că nu au existat victime omenești. De asemenea, au mai spus că încearcă să stabilească dacă între explozii și ambasada Israelului există vreo legătură.

Ministerul Afacerilor Externe din Israel nu a făcut comentarii legate de acest incident. Poliția, pe de altă parte, a anunțat că va oferi mai multe detalii, în cadrul unei conferințe de presă. Autoritățile daneze au precizat că nu se pot pronunța dacă exploziile au vreo legătură cu situația din Orientul Mijlociu.

Danish police said on Wednesday they were investigating two blasts in the vicinity of Israel's embassy in the northern outskirts of Copenhagen. (Reuters)

