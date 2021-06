Cauzele exploziei şi numărul victimelor nu au fost încă raportate. Incendiul pare să fi început sub arcurile de cale ferată din apropierea gării.

Oficialitățile au anunțat că trei spații comerciale din zonă au ars complet, ca și patru mașini din apropiere și o cabină telefonică.

Deocamdată nu a fost precizată cauza exploziei, dar Scotland Yard-ul afirmă că nu sunt circumstanțe de atentat terorist.

Din primele informații, Brigada de Pompieri din Londra a declarat luni că la fața locului sunt 100 de pompieri, care acționează cu 15 de autospeciale.

Autoritățile au făcut un apel către cetățeni să evite zona și să închidă toate ușile și ferestrele.

Elephant și Castle este o intersecție cu trafic aglomera, fiind și un nod feroviar major. Rețeaua locală de transport a transmis că circulația trenurilor a fost întreruptă din cauza incidentului.

„Incendiul de lângă calea ferată, la stația de metrou Elephant & Castle, presupune sistarea activității de transport în zona respectivă”, informează reprezentanții Network Rail. „În consecință, trenurile care fac legătura între London Blackfriars și Denmark Hill / Herne Hill pot fi anulate. De asemenea, cursele pot suferi întârzieri.”

#BREAKING: A huge fire is reported at a train station in #London pic.twitter.com/Dz1ShhEQpM

— Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) June 28, 2021