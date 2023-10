Explozie în Gaza, la un spital. Cel puțin 500 de victime. IDF și Hamas se acuză reciproc

Explozie în Gaza City, la Spitalul Baptist Arab al-Ahli. Oficialii palestinieni, din cadrul organizației Hamas acuză un atac al Israelului. Un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății palestinian vorbește despre sute de victime, cel puțin 500, relatează Sky News. Informațiile nu pot fi confirmate din surse independente.

Conform Ministerului de Interne din Fâșia Gaza, citat de Al Jazeera, ar fi fost vorba despre un atac aerian.

Egiptul denunță „în termenii cei mai fermi” această explozie în Gaza, la spital, care a ucis sute de palestinieni. Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe egiptean spune că comunitatea internațională trebuie să intervină urgent.

Președintele palestinian, Mahmoud Abbas, a declarat trei zile de doliu după explozia de la Spitalul Baptist Arab al-Ahli din orașul palestinian.

Oficialii palestinieni spun că este vorba despre sute de victime sub darâmături. Aceștia nu au precizat dacă este vorba despre morți sau răniți.

Totodată, Mahmoud Abbas a anunțat că după aceasră explozie în Gaza nu va mai participa la întrevederea programată cu președintele american Joe Biden. Cei doi urmau să se întâlnească joi, 18 octombrie, la Amman, în Iordania.

#BreakingNews #Israel has bombarded The Baptist Hospital (Al Ahli Arab Hospital) in Al Zaitoon neighborhood in central #Gaza. As Per Spokesman for the Ministry of Health in Gaza: More than 500 victims were killed in the zionist regime airstrike on Al-Ahli Baptist Hospital pic.twitter.com/mBxDrweOdz

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) October 17, 2023