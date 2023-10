Război în Israel. Atrocitățile comise de teroriști, prezentate jurnaliștilor străini

„Dar am abandonat acel protocol pentru că durează prea mult, iar cadavrele sunt la fel de multe. Opinia publică cere să identificăm cadavrele cât mai repede. Aceasta pentru ca familiile să poată prelua corpurile și să le îngroape după tradiție”, a spus Kugel.

Amidst the horrors of #Israel‘s war with #Hamas, the Abu Kabir Forensic Institute in #TelAviv struggles to identify hundreds of brutally maimed bodies.

The desperation and fear that the family members of these victims must feel as they wait for information about their loved ones… pic.twitter.com/oLCusHKA79

— StandWithUs (@StandWithUs) October 17, 2023