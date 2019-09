Un nor de fum se putea vedea în zonă, scrie Associated Press, care a contactat ambasada. Un reprezentant al acesteia, contactat telefonic, a confirmat explozia, dar nu a oferit alte detalii.

Acesta ar fi primul atac major în capitala afgană după ce președintele american Donald Trump a anulat negocierile cu talibanii, care ar fi trebuit să pună capăt lungului război dus de SUA în această țară.

Două mașini ticsite cu explozibili au zguduit Kabulul săptămâna trecută, ucigând civili și doi membri ai misiunii NATO, printre care și români.

Președintele american Donald Trump a oferit ca motiv moartea unui militar american într-una dintre aceste explozii, ca motiv pentru anularea negocierilor, afirmând că acestea sunt ”moarte”.

#Breaking: Just in – Huge explosion being reported in #Kabul, near the #US embassy building in the exclusion zone of #Afghanistan. pic.twitter.com/3WXRlIUqiF

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 10, 2019