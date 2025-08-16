International Explozie devastatoare în Rusia. 11 morți și peste 100 de răniți







O explozie puternică a avut loc vineri la o fabrică din regiunea Riazan, situată la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, provocând moartea a 11 persoane și rănirea altor 130, potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgență.

Echipele de salvatori continuă căutările printre dărâmături, în încercarea de a găsi alți supraviețuitori. Pavel Malkov, guvernatorul regiunii, a declarat că explozia a fost declanșată de un incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii, potrivit Reuters.

Autoritățile nu au oferit încă detalii despre natura activității desfășurate în fabrică. Presa rusă a relatat că explozia ar putea fi rezultatul aprinderii prafului de pușcă.

Regiunea Riazan a mai fost vizată în trecut de atacuri cu drone ucrainene. La sfârșitul lunii iunie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a lansat câteva lovituri asupra unor aerodromuri rusești situate în această zonă.

In the Ryazan region, after an emergency with deaths, an emergency mode was introduced Dans la région de Riazan, après une urgence avec les morts, un mode d’urgence a été introduit В Рязанской области после ЧП с погибшими ввели режим ЧС https://t.co/TlXh1YM5AO pic.twitter.com/rnKKf7fF0h — Брат Иоанн ☦ 🇷🇺 (@Orthodoxe) August 16, 2025

Este vorba despre aerodromurile Diagilevo din regiunea Riazan, Olenia din Murmansk, Belaia din Irkuțk și Ivanovo din regiunea cu același nume. Guvernatorul regiunii Irkuțk, Igor Kobzev, a confirmat că drona a lovit o unitate militară în satul Sredni, menționând că este primul atac asupra teritoriului siberian de la începutul războiului și că nu există riscuri pentru viața sau sănătatea civililor.

La începutul acestui an, o rafinărie de petrol din Riazan, aflată la 196 km sud-est de Moscova, a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac cu drone. Autoritățile din Rusia anunțau atunci că lovitura ar fi fost orchestrată de trupele Ucrainei. Incendiul nu a fost urmat de o explozie.

Guvernatorul regiunii Riazan, Pavel Malkov, a anunțat pe Telegram că incendiul nu a cauzat victime. Potrivit presei locale, instalația afectată este deținută de gigantul petrolier Rosneft și se numără printre cele mai mari rafinării din Rusia.

La sfârșitul lunii ianuarie, instalația rafinăriei a fost lovită de două ori de trupele ucrainene.