Sursa foto: arhiva EVZ

Explodează scandalul bombei duse la secție. Cum au pus polițiștii viețile oamenilor în pericol, de fapt

Doi polițiști de la Secția 23 și un dispecer sunt cercetați pentru că nu au anunțat pirotehniștii după ce au primit un apel prin care erau informați că sub o mașină se află un dispozitiv explozibil. Bărbatul care a anunțat că are o bombă sub autoturism a dus singur dispozitivul la poliție.