Exclusiv. Vino, bă, cu bomba aia încoa’, să vedem ce e cu ea! PalaDay. Video

Ce să facem? Simplu. O demontăm cu mînuțele astea două, o ducem la cea mai apropiată secție de Poliție, o punem pe biroul anchetatorului și începem să dăm declarații. Simplu, nu? De ce? La fel de simplu. Așa ne-a spus milițianul : să aducem bomba la secție, s-o ancheteze. În plus, azi discutăm cum doar Macron, stăpînul nostru, are voie să se preocupe de teme dureroase cum ar fi “autonomia strategică” sau “vasalitatea”. Doar ei. Ăștia de prin colonii nu au voie să deschidă gura pe această temă. Mai discutăm și despre mașinile care îți controlează viața. Și despre un film cu securiști. Mare film cu securiști. O să vă placă. Slava!

Emisiunea poate fi văzută AICI