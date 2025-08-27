Justitie

Exploatarea ilegală cu prejudiciu de peste 825.876 euro ajunge în instanță. Firma nu plătea nici taxe, nici impozite

5.499.817 lei este prejudiciul numai din  taxe și impozite neachitate. Încă din 2024, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, care supraveghe  urmărirea penală, a dispus aplicarea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunuri imobile, aflate în proprietatea a trei persoane fizice și a unei  societăți comerciale.

Firma care exploata ilegal în Arad, an de an cu datorii

Dosarul ajunge în instanță prin rechizitoriul din data de 25 august 2025.  Procurorii  au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor doi administratori și a firmei Mambo Agregate SRL. În paralel, dosarul în care Mambo Agregate este pârât de Administrația Națională Apele Române a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Arad . La începutul acestei luni. Dar nu are încă termen. Exploatarea ilegală din extravilanul localității Șofronea, județul Arad apare în urma a nenumărate articole de presă. Acestea semnalau că acolo se întâmplă ceva ilegal. În 2024, IPJ Arad – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a făcut patru percheziții în acest caz.

Firma apare pe listafirme cu o cifră de afaceri de 5, 4 milioane  cu un profit de 246 906 lei, cu datorii de 3,7 milioane lei și cu șapte angajați în 2024. Niciodată firma nu a avut un profit mai mare. Nici în perioada 2014 când avea o cifră de afaceri de peste 18 milioane de lei, dar când a avut datorii de peste 7 milioane de lei.

Activități miniere fără permis sau licență, evaziune fiscală

Faptele pentru care procurorii au făcut  cercetări erau: evaziune fiscală în domeniul exploatare minieră neautorizată, executare de activități miniere fără permis sau licență de concesiune. Cercetările erau și pentru încălcarea obligațiilor de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială.

Exploatare

Sursa foto: facebook/ghidularadean

Prejudiciu total calculat este de 5.499.817,67 lei . Acesta a rezultat din neplata mai multor obligații fiscale: taxa de exploatare (3.625,48 lei), taxa de explorare (725,08 lei), taxa de prospecțiune (36,12 lei).

Prejudiciul colosal, calculat de procurorii arădeni. Sute de mii de tone de mineral, exploatate ilegal

Firma nu a plătit nici  redevența minieră (971.055,43 lei), impozitul pe resurse naturale (66.278,85 lei), impozitul pe profit (1.939.500,36 lei) și taxa pe valoare adăugată (2.518.596,35 lei). La acest prejudiciu se adaugă și unul de mediu.

"Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că în perioada 2018-2023 reprezentanții legali ai unei societăți comerciale, având sediul social pe raza com. Şofronea, jud.Arad, au exploatat cantitatea de 639.675, 87 tone agregate minerale. În afara perimetrului autorizat. Fără a deține permis de exploatare. Fără autorizație de mediu, de pe un teren aflat în extravilanul loc. Şofronea, jud. Arad, în suprafaţă de 94.332 m². Agregatele minerale au fost ulterior comercializate. Omiţându-se evidenţierea în actele contabile. Ori în alte documente a operațiunilor comerciale sau a veniturilor astfel realizate. După exploatarea ilegală a agregatelor minerale, terenul nu a fost adus la starea iniţială. Potrivit raportului de expertiză ecologică, costul refacerii factorilor de mediu afectați de exploatarea ilegală a agregatelor minerale de pe respectiva suprafață de teren este de 825.876, 3 euro", susțineau procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

