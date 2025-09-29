Experți: „Democrația a rezistat testului interferenței Kremlinului”. Semnal clar pro-UE la alegerile din Republica Moldova

Republica Moldova a încheiat scrutinul parlamentar fără încălcări majore, în pofida presiunilor externe, a tentativelor de manipulare și a amenințărilor cibernetice. Mesajul de fond este pro-european, iar instituțiile „au trecut testul rezilienței democratice”, potrivit concluziilor exprimate de analiști în platoul televiziunii Moldova 1. Emisiunea a avut loc imediat după anunțarea rezultatelor.

Valeriu Pașa, președintele comunității WatchDog.MD, a descris ziua votului drept o probă de apărare civică. „Ne-am apărat democrația și alegerile, în pofida finanțărilor ilegale și a interferenței. Federația Rusă a pompat sume uriașe pentru a răsturna procesul electoral, dar nu cred că le-a mers”, a spus Pașa, subliniind că electoratul a reconfirmat direcția europeană.

Tot el a denunțat o schema „hibridă” de contestare, construită pe acuzații de fraudă fără probe. Potrivit lui, până la prezentarea de dovezi concrete și contestații formale, discursul despre „furtul alegerilor” rămâne propagandistic.

Editorialistul Nicolae Negru a avertizat, la Moldova 1, că scenariile post-vot includ mobilizări stradale menite să erodeze încrederea publică, indiferent de rezultate. „Vedem acțiuni ale Rusiei – unele văzute, altele nevăzute – care urmăresc dezordine și posibile confruntări, nu logică democratică”, a afirmat el.

„Vedem mai multe acțiuni de partea Rusiei pentru destabilizare pentru a provoca și a îndemna lumea la proteste, indiferent de rezultatele alegerilor. E lipsă de logică în aceste acțiuni. Vedem că, în cazul de față, nu contează logica, ci anumite rezultate de destabilizare, de organizare a dezordinii, poate a unor confruntări violente. E ceva despre ce s-a vorbit: Moscova a organizat în cazul de față acțiuni vizibile și invizibile”, a declarat editorialistul.

Negru a legat narațiunile despre „stat-marionetă” de episoadele din ziua scrutinului – alerte false cu bombă la secții din diaspora și tentative de atac cibernetic – cu scopul de a demoraliza cetățenii și a mobiliza electoratul prorus.

Șeful misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil, a evaluat procesul ca „în general pașnic, fără încălcări grave”. Observatorii au semnalat totuși probleme recurente: afectarea secretului votului în unele secții; erori în listele electorale; votare nejustificată în grup; acces dificil în anumite secții din străinătate; tentative de filmare de către reprezentanți ai concurenților, contrare regulilor.

Aceste vulnerabilități administrative, spune Panfil, trebuie remediate rapid pentru a nu deveni permanente.

Experții cer transparență totală în centralizarea rezultatelor și în soluționarea contestațiilor, în paralel cu întărirea securității cibernetice. Partidelor – inclusiv opoziției – li se cere să urmeze strict calea legală și să abandoneze retorica fără probe, care slăbește încrederea publică.

Mesajul de la TV Moldova 1 rămâne însă limpede: „Moldovenii vor în Uniunea Europeană”, iar instituțiile „au rezistat testului”.