Experiment unic în România: 36 de ore de șofat neîntrerupt. Pilotul Andrei Mitrașcă: „În a 14-a oră de condus, am început să am halucinații”

48 de ore. Atât și-a propus să petreacă la volan, în momentul în care a acceptat provocarea de a fi „cobai” al unui experiment unic în România, pilotul și, totodată, instructorul auto Andrei Mitrașcă, unul din împătimiții curselor automobilistice, cu o carieră de peste 10 ani în pilotaj. Orădeanul de 41 de ani le-a mărturisit reporterilor EvZ, la capătul testului prin care organizatorii își propuneau să evidențieze efectele pe care oboseala le poate avea asupra stării fi zice a șoferului, că cele 36 de ore - atât a rezistat pe scaunul șoferului! – de condus l-au pus pe gânduri în ceea ce privește propriile-i limite: „Deși mă simțeam stăpân pe refl exele mele, am fost obligat să renunț în momentul în care am ațipit la volan de trei ori în decursul a doar zece minute. Am înțeles că oboseala este perfidă”





Stirile zilei

Alte articole din categoria: EVZ Special Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

fanatik.ro

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

playtech.ro

unica.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro