Nimeni dintre cei care au urmărit celebru film Poltergeist nu a putut uita scena în care familia care este protagonista peliculei fuge de acasă pentru a scăpa de spiritul care preia controlul locuinței.

Cu cuplu susține că s-a întâlnit cu două fantome într-o peșteră

Un cuplu susține că a trăit o experiență terifiantă, asemănătoare cu cea din filmul amintit mai sus. Nu acasă, ci în timp ce vizitau o veche peșteră, de 300 de ani. Este vorba despre Tony și Beth Ferguson, cei care susțin că au auzit o voce sinistră, venită de nicăieri, care i-a somat să părăsească acel loc. Cei doi britanici vizitau Carnglaze Caverns din Liskeard, Cornwall și după ce au plecat din acel loc, au fost surprinși să constate că imaginile surprinse pe cameră arată ceva nefiresc.

Cei doi sunt pasionați de fenomene supranaturale și fac parte din ceea ce este definit de sintagma „vânători de fantome”. Tony și Beth susțin că au surprins două fantome. Una a unei fetițe care i-a salutat, iar cealaltă a unei fantome care le-a spus să plece din peșteră, conform publicației Mirror.

Dacă alte cupluri ar fi fost împietrite de groază, Tony și Beth nu s-au pierdut cu firea. Și asta pentru că sunt pasionați de acest fenomen supranatural. De câte ori au timp liber, cei doi și-l petrec încercând să dea de urma spiritelor.

Nu știau că s-ar afla spirite în acel loc

Tony, 42 de ani, este antrenor personal și are experiență în vânătoarea inedită. „Am fost în nenumărate locații bântuite din Marea Britanie și din întreaga lume, dar acest loc m-a surprins. M-am simțit foarte neliniștit”, a spus Ferguson.

„Nici măcar nu avusesem informații despre faptul că aceasta era o locație bântuită, doar vizitam pur și simplu acel loc. În timp ce ne plimbam, am simțit că suntem urmăriți, ca și cum ar fi ceva în spatele nostru. De obicei, îmi port camerele cu mine, așa că am început să le așez și nu mi-a venit să cred ce am reușit să captăm.

De nicăieri a apărut o ceață albă, care a plutit chiar în fața mea și a părut să se oprească și să prindă forme înainte de a dispărea. Puteam auzi în mod constant voci șoptind, dar cel mai ciudat a fost când am auzit o voce care ne spunea„ ieșiți ”.