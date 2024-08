Economie Experiența Alura, între design și confort! Care au fost pașii Ralucăi Hăulică







Oare cât de importanți sunt pantofii în realizarea unei ținute? Cât de mult contează? Dar, poate mai important, ce înseamnă pantofii pentru femei, pentru doamne și domnișoare? „Pantofii, deși deseori trecuți cu vederea, pot schimba radical o ținută”, spune Raluca Hăulică, directorul general al brandului Alura.

„Pantofii sunt acea notă de bun gust care spune mai multe despre persoana care îi poartă decât orice altă piesă vestimentară: atenția la detalii, integrarea lor corectă cu hainele, întreținerea lor etc. O ținută corectă este o ținută completă”.

Povestea Alura

Raluca Hăulică a înființat brandul Alura prin 2020, la vârsta de 24 de ani, pe când simțea nevoia de a lăsa în urmă viața de corporație. Dar și din dorința de a-și rezolva o problemă. Și cum ar fi putut mai bine decât prin propriile forțe.

„Povestea Alura a început cu propria mea problemă, și anume că nu îmi găseam niciodată pantofii potriviți. Îmi doream pantofi care să fie confortabili, dar și cu un design feminin, fără să mai fiu nevoită să fac compromisuri”, povestește femeia de afaceri.

Pe piață se găsesc tot felul de modele, din diverse materiale, la diverse prețuri. Dar, de cele mai multe ori, confortul, prețul accesibil și un design plăcut nu se regăseau în aceeași pereche de pantofi. Iar Raluca Hăulică spune că a simțit nevoia să rezolve această problemă.

„Testasem destul de multe branduri până atunci și, de cele mai multe, ori trebuia să aleg între confort și design, nu le puteam avea pe amândouă. În 2020 am ieșit din mediul corporate și m-am hotărât să încerc să rezolv această problemă. Am plecat la drum cu gândul că, dacă eu am problema asta, cu siguranță o au și alte mii de femei. Așa a apărut Alura”, mai spune directorul general al brandului.

Alura, pantofi pentru românce și nu numai

Însă nu pornești la drum într-o afacere cu pantofi dacă nu ști exact ce dorește publicul tău țintă. Și chiar dacă femeile sunt pretențioase, mai ales în materie de vestimentație și accesorizare, Raluca Hăulică a știut încă de la început să le vorbească pe aceeași limbă.

„Dacă înainte focusul doamnelor era foarte mult îndreptat către preț, am observat în ultimele 18 luni o atenție sporită a clientelor noastre către bun gust, confort și sustenabilitate, prin purtarea repetată a produselor mai multe sezoane la rând. Dar și către opțiuni stilistice, de asortare corectă a pantofilor cu hainele din garderobă. Este un proces de cultivare a gustului, iar pe noi ne bucură tare mult acest lucru și încercăm să ajutăm la popularitatea lui”, spune managerul general de la Alura.

Raluca afirmă că inspirația îi vine mereu chiar de la cliente și de la feedback-ul acestora. Echipa Alura se ocupă mai apoi cu alegerea modelelor pe care le vor lansa pe piață. „Noi alegem modelele pornind de la urmăritoarele noastre, nu invers”, continuă femeia de afaceri. Încă de la început, nevoile și cerințele clientelor Alura au contat, au avut prioritate.

„Suntem un brand care, deși activează în industria fashion, tratăm lucrurile foarte practic, după nevoi concrete. Apoi, bineînțeles, în funcție de disponibilitatea fabricilor cu care colaborăm, ajungem la o variantă comună”, explică Raluca.

Cum arată clienta Alura

Iar acum, clienta Alura are deja un profil. Doamnele și domnișoarele acestea sunt caracterizate de Raluca Hăulică drept fiind, de obicei, femei ambițioase, profesioniste dedicate carierei lor. Sunt femei care au nevoie să arate bine în diferite contexte și sunt, de cele mai multe ori, într-un proces de definire a identității lor stilistice.

„Sunt femei ocupate, care aleargă dintr-o parte în alta continuu și care au nevoie de tot confortul pantofilor lor, fără să facă compromisuri. Pot fi, în general, de la 24-25 și până la 55 de ani. Însă am observat în ultima perioadă că există un interes mai ridicat al segmentului mai tânăr”, spune femeia de afaceri.

Alura are în acest moment peste 15.000 de clienți și este în creștere rapidă. Loialitatea clientelor este datorată comunicării autentice și empatice. S-a creat o legătură puternică între cliente și brandul care le transmite că are aceleași valori ca și ele.

Un nou showroom, în centrul Capitalei

Alura este o afacere care a evoluat foarte frumos de la înființare și până acum. A ajuns de la un e-commerce multibrand în primele luni, la un single brand cu o identitate definită. Alura este acum un brand cu valori, cu o poveste în spate, dar, poate cel mai important, cu o comunitate. Comunitate care începe să fie din ce în ce mai cunoscută acum.

„Definitoriu anul acesta pentru noi a fost deschiderea unui showroom într-o clădire interbelică din centrul Bucureștiului”, spune Raluca. Iar această reușită a afacerii consideră că a adus multă greutate identității de brand Alura.

„Acest spațiu este dedicat evenimentelor în comunitate. Dar este, bineînțeles, și un spațiu unde urmăritoarele noastre pot testa produsele. Însă focusul nostru a fost mai mult pe experiența pe care o au acolo, nu pe vânzare imediată. Am pus mult accent și pe estetica locului, care s-a tradus mai apoi în mult content organic pe rețelele sociale”.

O inspirație

Lansarea recentă a acestui showroom disponibil doar pe bază de programare în București este încă o dovadă a spiritului inovator al Ralucăi. Prin acest nou proiect, cum a punctat și ea anterior, oferă o experiență de cumpărături personalizată care favorizează o legătură mai profundă cu brandul.

Raluca este o adevărată inspirație pentru tinerele femei care consideră că a construi un brand înseamnă să ai o investiție foarte mare. Sau că ușile sunt deschise doar pentru vedete. Ea, o fată din Vaslui, și-a urmat visul ei la 24 de ani și azi, la 28 de ani, poate începe să culeagă roadele. Pentru că Alura este deja un reper în lumea modei din România.

Planuri de viitor

Femeia de afaceri spune că a avut planuri mari cu acest brand, pe care le vede acum în realitate, în fața ochilor. „Încă de la început mi-am dorit ca Alura să fie un brand românesc, însă cu destinație internațională”, subliniază antreprenoarea.

Iar planurile sale de viitor sunt ambițioase: „Dorim să fim integrați cu cele mai mari platforme de fashion din Europa. Să avem o comunitate din ce în ce mai mare de urmăritoare pe rețelele sociale, astfel încât contentul organic să fie motorul brandului nostru. Și, cel mai important, să fim în continuare cunoscute pentru cei mai confortabili pantofi cu focus pe design feminin”.

Cifra de afaceri de anul trecut pentru Alura a fost de peste 500.000 euro. Atât pentru anul trecut, cât și pentru următoarea perioadă, focusul echipei este pe creștere sustenabilă și pe investiție.