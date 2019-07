Buzzfeed, gigantul american, care a publicat dosarul fals Russiagate scris de fostul spion britanic Christopher Steele pentru a-l distruge pe Donald Trump, recidivează. De această dată ținta este unul dintre cele mai reprezentative partide populiste din Europa- Liga lui Salvini.

Potrivit site-ului american, Gianluca Savoini, președintele Asociației Lombardia Rusia, alături de alți doi italieni, s-ar fi întâlnit cu agenți ruși ca să negocieze un acord care ar fi urmat să aducă Ligii lui Salvini zeci de milioane de dolari (65 de milioane de euro) pentru alegerile europene.

După cum explică Corriere della Sera, întâlnirea ar fi durat mai mult de o oră, iar discuțiile ar fi vizat vânzarea a 3 milioane de tone de petrol rusesc către Eni. Suma negociată pentru această tranzacție ar fi fost de aproximativ 1,5 miliarde de dolari. Discuțiile ar fi avut loc pe 18 octombrie anul trecut la Hotelul Metropol din Moscova. Cu o zi înainte, în fața unei audiențe rusești și italiene, vicepremierul Matteo Salvini a ținut un discurs la hotelul Lotte Plaza din centrul Moscovei, la reuniunea anuală a Confindustria Rusia. La această reuniune au luat parte oameni de afaceri, politicieni italieni și ruși, dar și optzeci de jurnaliști.

Gianluca Savoini, jurnalist profesionist, fostul director al biroului de presă al Regiunii Lombardia, a asistat la reuniunea publică de la hotelul Lotte. A doua zi, potrivit Buzzfeed, el ar fi luat parte și la întâlnirea secretă de la Hotelul Metropol din Moscova.

Acestea sunt acuzațiile, dar se pune întrebarea dacă sunt și adevărate. BuzzFeed nu este tocmai o sursă de încredere. Nu o spun eu, ci publicul american. O cercetare sociologică făcută în 2014 de prestigiosul institut Pew Research Center a constatat că BuzzFeed nu era văzut ca o sursă de încredere de majoritatea respondenților, indiferent de orientarea lor politică. Mi-ați putea spune că, în cei cinci ani care au trecut de atunci, BuzzFeed și-ar fi putut rezolvat problemele… Ei bine, e chiar pe dos. În ultima vreme, BuzzFeed a adoptat o poziție din ce în ce mai partizană. În iunie 2015, BuzzFeed și site-uri web precum Huffington Post și Mashable au arborat temporar culorile curcubeului pentru a sărbători victoria căsătoriilor homosexuale în Statele Unite. În iunie 2016, observatorul presei de stânga, Fairness and Accuracy in Reporting, a constatat că din 100 de știri publicate de BuzzFeed despre Barack Obama, 65 au fost pozitive, 34 au fost neutre și numai una critică. De asemenea, în iunie 2016, BuzzFeed a anulat un acord de publicitate cu Comitetul Național Republican. Explicațiile date de fondatorul BuzzFeed, Jonah Peretti, sunt edificatoare. „Cu siguranță, nu ne place să renunțăm la venituri care ne-ar ajuta să finanțăm munca importantă pe care o facem în cadrul companiei. Cu toate acestea, în unele cazuri trebuie să facem excepții: nu difuzăm anunțuri referitoare la țigări, deoarece sunt periculoase pentru sănătate. Nu vom accepta anunțuri pentru Trump din

aceleași motive”.

Cât privește acuzațiile la adresa lui Trump (Dosarul Steele) publicate în ianuarie 2017, jurnalistul David Graham de la Atlantic a numit campania celor de la BuzzFeed „o abdicare de la responsabilitatea de bază a jurnalismului”.

Faptul că BuzzFeed face o politică de stânga și că a mai publicat știri dubioase, dacă nu chiar de-a dreptul false, nu reprezintă, în sine, o dovadă că acuzațiile la adresa Ligii lui Salvini sunt neadevărate. Există însă și în acest nou dosar Russiagate câteva probleme. Iată ce scrie Roberto Vivaldelli în ilgiornale.it: “În primul rând, investigația Buzzfeed, care încorporează informații în mare parte publicate încă din febriuarie de L’Espresso, nu a fost capabilă să-i identifice nici pe rușii care au participat la întâlnire, nici pe însoțitorii italieni ai lui Savoini. Nu s-a stabilit nici dacă banii în cauză au ajuns într-adevăr în conturile Ligii. Și acesta nu este un detaliu minor. Pe Twitter, jurnalistul Alberto Nardelli, care a făcut investigația pentru ziarul american, publică un extras de 1 minut și 38 audio atribuit lui Gianluca Savoini și scrie: „Această înregistrare audio oferă prima dovadă concretă a încercărilor clandestine rusești de a finanța mișcările naționaliste europene și aparenta complicitate a unor figuri la nivel înalt ale extremei drepte în aceste încercări. În ceea ce privește scurta înregistrare audio publicată pe Twitter de către jurnalist (Alberto Nardelli n.r.), autenticitatea ei e departe de a fi confirmată și, de altfel, nici nu dovedește nimic. Este numai o opinie politică legitimă pe care Savoini o exprimă: „În luna mai vor avea loc alegerile europene. Vrem să schimbăm Europa. Noua Europă trebuie să fie aproape de Rusia, ca și înainte, pentru că vrem să avem suveranitatea noastră. Chiar dorim să decidem pentru viitorul nostru, pentru italieni, pentru copiii noștri. Viitorul copiilor noștri nu depinde de deciziile de la Bruxelles sau ale Statelor Unite. Vrem să decidem. Salvini este primul om care dorește să schimbe întreaga Europă, împreună cu aliații noștri, colegi din alte părți din Europa precum Freiheitliche Partei Österreichs din Austria, Afd în Germania, Le Pen în Franța, Orbán în Ungaria. Chiar dorim să construim o mare alianță cu aceste partide care sunt pro Rusia, dar nu pentru Rusia, ci pentru țările noastre”. Ce demonstrează aceste declarații, dacă nu o voință politică, ușor de înțeles pentru o asociație culturală care se numește Lombardia-Rusia – de a avea relații mai bune cu o putere ca Federația Rusă?”

O altă întrebare legitimă pe care și-o pune jurnalistul de la Il Giornale este de ce au preferat cei de la BuzzFeed să dea publicității un fragment audio irelevant și nu alte fragmente din conversația care durează aproximativ o oră și un sfert? Cât privește acuzația că 65 de milioane de dolari din această tranzacție au ajuns în conturile Ligii, site-ul american recunoaște că nu are nicio siguranță că această tranziție a avut loc sau nu. „Nu este clar dacă această convenție negociată la Metropol a fost vreodată executată sau dacă Liga a primit finanțare, însă înregistrarea a generat întrebări serioase cu privire la legăturile dintre Ligă și Moscova”.

Potrivit site-ului american, „dovada” ar fi la minutul 25 al înregistrării, când unul dintre italieni spune: „Este foarte simplu. Planificarea făcută de băieții noștri în politică a fost că, având în vedere o reducere de 4%, 250.000 de tone plus 250.000 pe lună, pot susține o campanie”.

Acesta poate fi cu siguranță un indiciu, dar nu un element care confirmă că acordul prevedea finanțarea Ligii.

Un alt punct interesant în acest scandal, care pare abia la început, este intervenția pe care o are acuzatul principal Gianluca Savoini în Corriere della Sera: ” Eu fac parte din (Asociația n.r.) Lombardia-Rusia, nu am pretins niciodată că aș fi negociator al Ligii. (…) A avut loc o întâlnire publică a lui Salvini cu antreprenori și nimic altceva”. „Unde sunt banii? Evident, nu există”.

Dincolo de vehemența lui Gianluca Savoini, povestea este încă foarte neclară. Pentru a o lămuri, justiția italiană ar trebui, în primul rând, să obțină de la BuzzFeed înregistrarea întâlnirii secrete și să-i identifice pe cei care au participat la ea. Până acum, din informațiile date deja publicității, mie afacerea îmi miroase ca un al doilea caz Heinz Christian Strache (fostul lider al populiștilor austrieci, care a fost înregistrat promițând reprezentanților unui nebulos oligarh rus contracte de stat contra unui ajutor financiar în alegeri). Și de data aceasta, pare a fi vorba tot de o manevră a serviciilor secrete. Marea întrebare este pe cine au reușit agenții de informații să prindă în plasă? Pe vreun apropiat al lui Salvini sau numai plevușcă pro-rusă dornică să se îmbogățească peste noapte sau să capete vizibilitate și influență în Ligă cu ajutorul banilor rusești?

