Exclusiv. Vitalitate vs Stagnare. Primejdiile ce amenință viitorul omenirii prin prisma a patru cărți SF monumentale. PalaDay. Video

Lor li se adaugă alte două mari cărți SF: Fundația lui Isaac Asimov și Neuromancer a lui William Gibson. Trei mari idei filosofice stăpînesc aceste scrieri. Pericolul dependenței de tehnologie, mai ales de inteligența artificială (ideea de singularitate). Pericolul băltirii speciei umane întru stagnare și moarte. Pericolul prescienței, a predicției, a încercării de controlare a viitorului, a ingineriei sociale. Tema generală care le unește: atitudinea față de risc a speciei noastre.

Unde este optimul între prea puțin risc și prea mult risc? O altă temă generală și foarte generoasă filosofic prezentă în toate aceste cărți: tensiunea dintre predestinare vs întîmplare, dintre scop vs hazard. Explicații concurente ale realității: cea teleologică vs cea aleatorie. Tensiunea dintre hazard și necesitate (Monod). Idei filosofice puternice exemplificate prin aceste mari lucrări science fiction. Kull Wahad!

Emisiunea poate fi văzută AICI