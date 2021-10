EXCLUSIV. Vești bune în războiul facturilor! Românii ar putea scăpa de costurile uriașe anunțate pentru iarnă. VIDEO

Membru în Comisia de Industrii din Camera Deputaților, Radu Popa a declarat că proiectul de lege care prevede plafonarea și compensarea prețurilor la energie este pe punctul de a fi adoptat. Mai precis, miercuri va ajunge în plenul Camerei Deputaților, care e cameră decizională.

Deputatul PSD Radu Popa: Ne îndreptăm cu succes către prețul de anul trecut

„Suntem pe drumul cel bun. Ne îndreptăm cu succes către prețul de anul trecut, cu o susținere PNL – PSD – UDMR. Consumatorii casnici vor plăti un preț apropiat de ce au plătit anul trecut, undeva între 68-71 lei MW. Iarna trecută prețul a fost de 71 lei MW”, a precizat deputatul pesedist.

Acesta a adăugat că dacă măsura va fi adoptată, românii vor putea beneficia de plafonarea prețurilor, însă numai într-un interval de 6 luni. „Schema adoptată de Comisia Europeană ne dă voie să reglementăm doar 6 luni pe o perioadă de criză. Convingerea mea e că prețurile la gaze nu vor scădea din martie încolo”.

Chestionat de Mirel Curea ce strategie adoptă alte țări est-europene, în special Ungaria și Polonia, deputatul a precizat că spre deosebire de acestea, care mențin exploatațiile proprii de cărbune, „România a negociat foarte prost Green Deal-ul”, ceea ce se transpune în escaladarea prețurilor la gaze.

Ministrul Energiei: Românii nu vor plăti mai mult decât au plătit în decembrie anul trecut

Ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, a confirmat această informație. Popescu afirmă că sunt evaluate toate amendamentele la OUG privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece, iar furnizorii îşi vor primi banii în 30 de zile, în contul facturilor compensate.

„Românii nu vor plăti mai mult decât au plătit în decembrie anul trecut. Am dat exemplu plafonului de 1 leu pe kWh cu absolut toate taxele incluse, din care scădem 29,1 bani, practic iese un preţ de 70,9 bani pe kWh, atât se plătea anul trecut. Deci plafonare plus compensare. Ceea ce este în momentul de faţă în text şi a fost aprobat şi de Senat duce preţul energiei electrice la preţul anului trecut, dar nu-l scade sub 68 de bani, care a fost preţul cel mai mic anul trecut”, a mai spus Popescu.

Proiectul de lege va fi votat miercuri în plenul Camerei Deputaţilor, cameră decizională, în aşa fel încât la 1 noiembrie să fie funcţionale şi să beneficieze atât consumatorii casnici cât şi întreprinderile mici şi mijlocii, profesiile liberale, spitalele, unităţile de învăţământ, furnizorii de serviciile speciale, ONG-urile.

