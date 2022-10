Exclusiv. Va candida la prezidențiale profesorul Andrei Marga? „România trebuie reconstruită!”

Fostul ministru de Externe al României Andrei Marga a declarat la Alba Iulia că granițele Ucrainei sunt nefirești, fapt care a aprins spiritele în țara vecină și care i-a făcut atât pe președinte, cât și pe actualul ministru de Externe să se delimiteze de declarațiile profesorului. Invitat la podcastul România lui Cristache, profesorul Andrei Marga a explicat motivele pentru care a făcut aceste declarații, dar a și vorbit despre o eventualăcandidatură la Cotroceni.

„România trebuie reconstruită. Reconstruirea României ar fi deviza rezonabilă. Sigur, în economie trebuie reluată o anumită politică a resurselor naționale, în asistență socială trebuie intervenit, noi am strivit sindicatele, pluralismul fără sindicate nu merge. Ne place, nu ne place, sindicatele nu sunt confortabile, dar trebuie să le accepte. Pe de altă parte, România are probleme grele cu legislația și aici trebuie o discuție mult mai temeinică decât legea. (…) România are nevoie de o reconstrucție.”, a declarat Andrei Marga.

„Convingerea mea e următoarea: numai o coaliție a oamenilor dedicați interesului public poate salva situația.”, a adăugat profesorul.

„Cum îi identificăm pe oamenii ăștia? Sunt? Îi urmăriți? Sunteți în dialog cu ei?” a întrebat jurnalistul Ionuț Cristache.

„Sunt oameni și sunt în dialog cu ei cât pot. Eu nu am partid, n-am instituții în jurul meu.”, a răspuns Andrei Marga, pe care jurnalistul l-a chestionat direct.

„Mulți au zis că Andrei Marga și-a construit o trambulină cu discursul acesta pentru o posibilă candidatură la prezidențiale, pentru o posibilă reîntoarcere în viața publică, politică”, i-a transmis jurnalistul Ionuț Cristache profesorului.

„Nu m-am gândit încă, dar pot să vă promit că atunci când iau decizia vă dau un telefon.”, a spus Andrei Marga, în timp ce jurnalistul a insistat.

„Dar dacă v-ar face vreun partid la ora actuală din cele care există propunerea de a veni, de a vă înrola și de a candida la prezidențiale în 2024, ați lua în considerare o astfel de ofertă?”, a reformulat întrebarea Ionuț Cristache.

„Am spus că nu m-am gândit și când mă gândesc, vă dau un telefon.”, a repetat profesorul Andrei Marga.