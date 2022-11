Exclusiv. Un element de senzație la procesul Hexi Pharma 2: Firma lui Dan Condrea din Cipru a fost lichidată după moartea lui

Procurorii DNA i-au acuzat pe cei de la Hexi Pharma că au desfășurat operațiuni financiare fictive, prin firme offshore, prejudiciul fiind de 2 milioane de euro. Inculpați în dosar sunt Hexi Pharma, firmă aflată în insolvență, Miron Panaitescu, mâna dreaptă a lui Dan Condrea, fostul patron al firmei, care a murit în accidentul de mașină, și un om de afaceri, Erdei Attila, a căror fapte, așa cum am aflat cu ocazia acestui termen, s-au și prescris. Dosarul a început, inițial, în anul 2018, însă în 2021, judecătorii au retrimis dosarul la DNA. Din motive de ordin tehnic, dosarul a fost repus pe rol în 2022 la Tribunalul București, motiv pentru care are steluța din capătul numărului.

Juristul ANAF a lipsit, ca de obicei, de la proces

Judecătoarea care trebuie să delege ițele dosarului este Manuela Orzață, președinta completului de judecată. La apel s-au prezentat avocatul Alexandru Todică pentru Hexi Pharma și avocatul Marc Aureliu, pentru Erdei Attila.

Miron Panaitescu a venit cu avocat din oficiu, însă s-a apărat singur, avocata sa având doar rol decorativ. Ar fi trebuit să se prezinte și doi martori, dar a venit unul singur. Este vorba despre Daniel Olteanu, avocatul coordonator de la firma de avocatură Olteanu și Asociații, cel care a fost avocatul firmei Hexi Pharma și a lui Dan Condrea, în perioada în care se presupune că s-ar fi comis infracțiunile.

Reprezentantul părții civile, ANAF, a lipsit, ca la toate procesele în care este implicată instituția statului. Dau aceste detalii, pentru a se înțelege mai bine cum a decurs procesul, la ultimul termen.

Martorul, fost avocat al lui Condrea, crede, dar nu este sigur, că acesta era proprietarul firmelor din Cipru

“Am fost avocatul Hexi Pharma din 2008 și până a intrat în faliment. Îl cunoșteam și pe Dan Condrea, Dumnezeu să-l odihnească!”, și-a început martorul Daniel Olteanu, declarația. Apoi, la cererea instanței, a explicat care este legătura dintre firmele din Cipru și firmele din România, controlate de Dan Condrea. Despre una a spus că era asociată în firma Unilab, controlată de răposatul patron al Hexi Pharma. Despre a doua firmă, cea care este pionul principal în dosarul de față, Olteanu a declarat: “Hatom Ltd este o firmă cipriotă, înființată prin 2010, care îl avea ca beneficiar real pe domnul Condrea, după părerea mea”. “De ce s-a înființat această firmă în Cipru?”, a întrebat judecătoarea. “Scopul înființării firmelor este pentru activități economice. Firma era plătitoare de taxe și impozite în Cipru, ca un srl în România, nu offshore.

Cred că era a lui Condrea, pentru că el trimitea deciziile către firma din Cipru care administra firma Hatom. Firma era administrată de o altă firmă juridică din Cipru, de contabili și avocați”, a răspuns martorul avocat.

Avocatul Olteanu nu își mai amintește cine a semnat actele, poate el, poate altul

“Eu am înființat firma din România, Hatom Ltd SRL, prin cabinetul meu de avocatură, Olteanu și Asociații. Pe inculpatul Panaitescu l-am cunoscut la Hexi Pharma, cu ocazia asistenței juridice. Panaitescu a avut împuternicire pentru deschiderea contului Hatom România la înființarea firmei. Nu-mi amintesc nimic despre cesiunea creanței de la Hatom Cipru la Hatom România, nu exclud ca acest document să fi fost făcut în cabinetul meu, dar dacă este semnat de mine, mi-l asum. Aveam între 10 și 20 de angajați la acea vreme”, a continuat să explice martorul Olteanu. “Aveți idee dacă s-au evitat plățile de taxe și comisioane?”, a întrebat președinta completului. “Nu am fost de față, nu cunosc de vreo acțiune de evaziune fiscală”, a răspuns avocatul Olteanu.

Avocatul celor de la Hexi Pharma a ridicat prima problemă, care a dat gheață la inimă procuroarei DNA

A venit rândul întrebărilor din partea inculpaților. Primul a fost avocatul Alexandru Todică, pentru Hexi Pharma. El a intrat acum în dosar, înlocuind un alt avocat, căruia i s-a reziliat contractul. “ I s-a solicitat de către procuror, în timpul anchetei, să prezinte dezlegarea expresă de toate părțile de care face vorbire și pe care le-a reprezentat ca avocat la momentul faptelor?”, a întrebat acesta. Procuroarea DNA a simțit pericolul și a intervenit. “Probele au trecut de camera preliminară, s-au menținut probele administrate, deci nu are rost întrebarea”, a spus aceasta.

Avocatul Todică a replicat: “Pentru probatoriul prezentat nelegal, se post pune concluzii oricând în timpul procesului penal, nu există limite temporale…”. A intervenit și judecătoarea Orzață în dispută. “Deci invocați o nulitate absolută, să înțeleg? Și care ar fi aceasta?”, a întrebat judecătoarea. “Eu doar aș vrea să știu dacă i s-a solicitat dezlegarea expresă în timpul anchetei, pentru că reprezenta la acel moment Hexi Pharma, firma din Cipru și pe domnul Condrea. În funcție de acest răspuns, voi vedea dacă voi invoca ce este de invocat, În procesele unde sunt audiați ca martori avocați ai inculpaților, se solicită mai întâi dezlegarea de aceștia. Pot să depun și dovezi în acest sens de la alte procese. La asta doresc să mi se răspundă”, a insistat avocatul Todică.

Avocatul Olteanu recunoaște că nu i s-a cerut în timpul anchetei, de către procuror, dezlegarea de foștii clienți

Martorul Daniel Olteanu s-a grăbit să răspundă . “Răspund la întrebare, doamna președinte. Nu, nu mi s-a solicitat! Toate declarațiile mele au fost semnate și susținute cu documente publice, sub semnătură”, a spus acesta. “Ați fost asistat de avocați la audieri? A existat vreo opoziție din partea acestora, în timpul anchetei?”, a întrebat judecătoarea, care mi s-a părut îngrijorată pentru turnura pe care ar putea să o ia procesul, după declarația martorului. “Am fost asistat de avocați și nu a existat opoziție din partea acestora, dar nici nu mi s-a solicitat dezlegarea de foștii clienți”, a răspuns Daniel Olteanu.

Inculpatul Panaitescu nu a vrut să vorbească de față cu Olteanu, dar a aruncat a doua bombă, după ce acesta a plecat

Cum am spus la început, Miron Panaitescu, cel care a fost mâna dreaptă a lui Dan Condrea, a avut o avocată din oficiu, dar s-a reprezentat singur. El a pus mai multe întrebări martorului, în special despre cine deținea firmele offshore, despre care Daniel Olteanu a afirmat că are convingerea că i-au aparținut lui Dan Condrea. A vrut să știe cine a semnat efectiv documentele care s-au făcut prin firma de avocatură a lui Olteanu, atunci când s-au făcut modificări sau s-au luat decizii în firmele offshore. Pentru că avocatul martor a fost evaziv și nu a oferit explicații, Panaitescu nu a mai pus întrebări. A așteptat ca martorul să își semneze declarația și să părăsească sala de judecată. După care a revenit la microfon, în fața instanței și a făcut mai multe dezvăluiri, însoțite de documente.

“Altcineva a preluat firma din Cipru. Olteanu a semnat transferul de acțiuni. Cine a făcut modificări în firmă după moartea lui Condrea? Olteanu știe…Eu nu pot solicita probe…”, a spus Panaitescu. “Ba puteți să o faceți”, i-a răspuns judecătoarea. „Atunci o să cer să se solicite de la Registrul Comerțului din Cipru, cine sunt acționarii reali. Să ceară instanța, pentru că eu am cerut și am plătit 50 de euro, dar nu mi-au răspuns”, a continuat Panaitescu.

Instanța a lăsat impresia că va solicita informații de la Registrul Comerțului din Cipru

După acest episod, procuroarea DNA a cerut un nou termen, pentru a studia documentele depuse de inculpat și pentru a solicita autorităților din Cipru informațiile evocate de Panaitescu.

Între timp, avocatul Marc Aureliu, cel care îl reprezintă pe Erdei Attila, a invocat prescripția pentru clientul său. “Va veni personal, la termenul viitor, ca să își exprime această dorință”, a spus avocatul.

Și avocatul Todică a avut solicitări, față de ANAF. “ANAF trebuie să-și precizeze pretențiile. Sumele din rechizitoriu nu bat cu sumele solicitate în insolvență. În rechizitoriu sunt 200 și ceva de mii de euro, iar acum cere 2 milioane”, a spus acesta. A spus-o în sală, mi-a repetat-o și pe hol, după ce ședința se terminase. Pe hol, am întâlnit-o și pe procuroarea DNA. Am întrebat-o ce mai face, mai ales că deja ne știam, de la mai multe procese. “Ce să fac, prin săli, la procese. Dumneavoastră ce mai faceți?”, mi-a întors aceasta întrebarea. I-am răspuns că avem aceeași activitate, fiecare cu scopul său, după care ne-am luat la revedere.

Panaitescu a acordat un scurt interviu în exclusivitate pentru EVZ

Când mă pregăteam să plec, am dat cu ochii de Miron Panaitescu, care stătea pe o băncuță, în hol. L-am abordat, în speranța că mai scot ceva interesat de la el. Surprinzător, chiar a vrut să stea de vorbă cu mine și mi-a spus lucruri interesante.

“În 2016, în mai, Zeus (Dan Condrea) a încercat să bage firma în insolvență dar s-a răzgândit. A zis că are datorie, 4 milioane de euro, la Hatom Cipru. Când a zis asta, a venit ANAF-ul cu jumătate de brigadă peste el, să-l ia la puricat. A început în 2016 dosarul ăsta. Mai am 14 luni până la prescriere, deci nu se pune problema prescrierii acum. Aveți răbdare să vă explic?”, m-a întrebat el.

Parchetul a schimbat încadrarea ca să îi ia toți banii lui Condrea

I-am spus că am timp și aș vrea să-i ascult versiunea, așa că l-am întrebat cum a ajuns în dosar și în ce calitate.

„Am ajuns neintenționat. Eu nu am calități, am numai defecte. Eu sunt la spălare. Inițial, pe Zeus l-au băgat pe evaziune cu Cipru, dar erau doar vreo 600 mii de euro de confiscat. S-a gândit procurorul că 600 de mii îi scoate din 2 vile ale lui Condrea, dacă i le vinde. Iar el a vrut să-i confiște tot. Atunci a zis, nu, Condrea împreună cu Hexi, nu au comis evaziune, Zeus a delapidat. Și atunci firma, din complice la evaziune, a devenit victima delapidării. Diferența este că la evaziune suma prejudiciului este de 16%, la delapidare prejudiciul este suma confiscată egală cu suma delapidată. La evaziune, putea să-i confiște 600 mii, la delapidare poate să-i confiște toată suma. ANAF-ul a rămas cu buza umflată și a contestat schimbarea încadrării și a luat-o în mână la vremea aia. Acum Hexi e și pe alte chestii, pe ce mai făcuse Zeus în timpul liber”, mi-a povestit Panaitescu.

Dosarul trebuia să ajungă la un Parchet inferior, dar DNA a făcut jonglerii ca să-l păstreze

Apoi a continuat: “DNA a început dosarul pe mită. Apoi, procurorul a făcut o disjungere, că ei nu au competență pe evaziune și spălare. Dacă mergeau cu evaziunea și spălarea, dădeau dosarul la un parchet mai mic. Ei au zis că merg până în pânzele albe cu mita și fac disjungere pe evaziune și spălare. La momentul ăla, legea îi permitea să păstreze dosarul prin disjungere, pentru o faptă de corupție, chiar dacă nu era o faptă de corupție. CCR a zis că nu-i legal, dacă nu sunt fapte de corupție le dai la altul. Instanța a dispus restituirea dosarului, DNA a făcut contestație și CAB a întors dosarul tot aici, la Tribunal. În mod normal, dosarul întors la DNA trebuia trimis la o instanță inferioară, dar a ajuns tot aici.”

Panaitescu îi acuză pe procurori că l-au făcut pe avocatul Olteau martor, când el ar fi trebuit să fie inculpat

Pe măsură ce povestea, a început să se înveselească și să mai bage și câte o glumiță.

”Îi mulțumesc doamnei judecător că ne pune dosarul după doctorul Vitalie Stan, că vin fel de fel de păsărici, care și-au pus implanturi”, mi-a spus, râzând. După care a devenit iar serios. “Procurorul DNA a fost Matei Adrian George. Avocatul Olteanu nu are ce să caute ca martor. Hai sictir! Eram cu Condrea în birou și cu Olteanu și discutam tot, absolut tot! Procurorul a închis tot ce are legătură cu avocatul Olteanu.

( a urmat o nouă serie de înjurături). Nu el a făcut cesiunea?! Totul se făcea prin el. Să nu-mi spună că nu a știut! În 2018, cineva a operat transferul de acțiuni. Condrea era mort din 2016, iar cineva a operat transferul de acțiuni în 2018 și schimbarea administratorului. Se făcea AGA cu fantoma lui Zeus? Și în 2022 cine a radiat firma? Cu o lună înainte să vină Olteanu martor, s-a radiat firma Hatom din Cipru. Deci el știe care sunt acționarii reali ai firmei…Eu am dat 50 de euro pe un site oficial din Cipru și nici acum nu am primit răspuns. Eu alți bani nu mai dau, să plătească instanța sau DNA, dacă vor să descopere cine erau acționarii de drept. Puteau să o facă din timpul anchetei, dar nu au vrut și n-o s-o facă nici acum, că nu au interes”, mi-a mai spus el înainte să plece grăbit la o întâlnire de care și-a amintit brusc.