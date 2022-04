EXCLUSIV. Umilință totală pentru Klaus Iohannis! Nimeni nu a mai spus asta până acum. „E ca un șef de gară” (VIDEO)

Jurnalistul Ion Cristoiu, invitat al lui Robert Turcescu în studioul EVZ, a comentat poziția slugarnică a președintelui Klaus Iohannis față de mai-marii lumii, în special față de americani. Plecând de la observație că statutul României de bază militară a NATO pe flancul estic îl face pe șeful statului să se umfle în pene, jurnalistul a lansat o serie de comentarii fără menajamente.

Repetatele vizite cu mare pompă și protocol de gradul zero la Baza Mihail Kogălniceanu ale lui Iohannis reprezintă, în opinia invitatului, dovezi că Iohannis se visează un mare lider regional. În realitate, nu are nicio influență notabilă în cursul evenimentelor.

Cristoiu: Normal ar fi ca după această vânzoleală diplomatică să obținem ceva

Turcescu: Ne-a anunțat Rareș Bogdan că domnul Klaus Iohannis a lucrat intens în ultimele 45 de zile. Contăm, jucăm ceva în această piesă a războiului ruso-ucrainean?

Cristoiu: Domnul Iohannis pledează să fie trecut în NATO. Ați văzut vreodată o gară? O gară are un șef de gară. Prin gara aia trec călători, trenuri, ai impresia că e activitate, dar nu e. Așa e și Iohannis la ora actuală. Vin pe aicea pentru că suntem în vecinătate, dar șeful de gară nu are nicio influență. Suntem o țară prin care trece trenul. Fiecare trece, se duce la Kogălniceanu. Normal ar fi ca după această vânzoleală diplomatică, care îi place foarte mult lui, că e din ăsta cu fireturi, noi să obținem ceva. Puteți să-mi spuneți, de la începutul războiului ce a obținut România? Schengen, vize? Putea să pună măcar ca Zelenski, să fi avut tupeu. N-o să obțină nimic.

„Dacă Rusia ar avea de gând, ar ataca și dacă sunt 200 de baze”

Ion Cristoiu și-a exprimat de asemenea, o mare îngrijorare. România are o singură resursă, baza militară NATO, dar ar fi suficientă în caz că izbucnește un alt război mondial? „Ideea că prezența unei baze descurajează… Dacă începe un al Treilea Război Mondial, credeți că Rusia sau China ar spune, aoleu, sunt 10.000 de soldați americani în România? Dacă Rusia ar avea de gând, ar ataca și dacă sunt 200 de baze. Nu s-a întrebat nimeni în Parlament… Întrebarea e: cine îi plătește pe ăștia?”

„ Cine, maestre? îNu își mai pune nimeni întrebări. Toți se duc la conferințe de presă, nu are nimeni curajul să zică ceva”, a completat modetatorul.